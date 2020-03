Sánchez premia a Carmen Montón: le nombra embajadora de España en la OEA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha premiado a la exministra socialista de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Carmen Montón. Sánchez le ha designado "embajadora observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos", tal y como recoge hoy la referencia del Consejo de Ministros. La extitular de la cartera de Sanidad hubo de dimitir en septiembre de 2018 tras supuestas irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Montón se vio obligada a convocar a los medios de comunicación para entregar su cabeza a Sánchez: "Los españoles tienen un gran presidente y para que esto no influya, le he presentado mi dimisión", dijo. Su renuncia se produjo poco después de la caída de Màxim Huerta como ministro de Cultura. Posteriormente, el 28 de noviembre, el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid archivó la causa, que se había iniciado en base a una denuncia de carácter anónimo. Ella siempre aseguró que no cometió ninguna irregularidad

Montón, que fue titular del Ministerio solo tres meses, cobró una pensión de 15.116,12 euros. Una vez alejada de la política, el Portal de Transparencia dio a conocer cuánto recibió a modo de indemnización. Montón solicitó la pensión días después de dejar el cargo: en concreto, dimitió el 11 de septiembre y comenzó a percibir esta pensión el 1 de octubre. La exministra socialista tenía un sueldo de 70.368,48 euros en 2017.

Más recientemente, el pasado 28 de noviembre, fue autorizada para colaborar con el grupo de comunicación Zinet Media Global, que edita las revistas 'Muy Interesante', 'Marie Claire' o 'Ser Padres'.