"Arrastramos unos presupuestos de 2018. Es necesario aprobar unos nuevos porque los viejos no podrán hacer frente a las necesidades sociales. Necesitamos unos presupuestos que reafirmen el plan de Gobierno". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la urgencia de pactar los próximos presupuestos ante la emergencia que vive el país, en una entrevista a la 'Cadena Ser'. El líder de la Moncloa ha aclarado que no ha habido veto de Podemos a Ciudadanos para negociar las cuentas, y que "evidentemente la propuesta va a ser progresista, pero no vamos a vetar a ningún grupo". Sánchez citó como base para la propuesta la transformación digital, la cohesión social y el feminismo. Para él, los presupuestos son "imprescindibles", y "unidad no significa unanimidad.

El presidente se reunirá mañana con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y ha declarado que es necesario "amoldar la política de cada uno a la situación de emergencia actual". Para él, no tiene ningún sentido "el bloqueo por el bloqueo" cuando hay tareas importantes pendientes como la renovación del TC, CGPJ y RTVE. El acuerdo es fundamental, porque las codiciadas ayudas económicas de Europa "están comprometidas" a la aprobación de unos PGE.

En los últimos días se han publicado informaciones -como el cuestionamiento de Iglesias a Celaá- que desvelan posibles fisuras en la coalición, pero Sánchez ha dicho estar orgulloso de sus socios de Gobierno y los apoya a todos. El presidente ha dicho que esos problemas se han resuelto "hablando mucho" y trabajando por el plan de Gobierno. El funcionamiento de la coalición está siendo óptimo y su perdurabilidad está garantizada". La situación del Rey emérito también ha sido tema de conversación, y el inquilino de la Moncloa ha explicado que su formación defiende la Constitución, "y esta no se trocea. Somos una monarquía parlamentaria".

Próximos pasos

El presidente del Gobierno inauguró el curso político este lunes con un evento donde citó a los principales empresarios del país para 'lanzar' su hora de ruta. Sánchez hizo un llamamiento a la unidad y al entendimiento a la oposición para llegar a acuerdos y poner en marcha los presupuestos de 2021. Pero, no obtuvo la respuesta esperada.

El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que con los actuales socios del presidente, en referencia a Podemos, los populares "no puede pactar los presupuestos", y esta sigue siendo una "línea roja" para su partido al igual que en febrero. Asimismo, Enrique López, consejero de Interior, Justicia y Víctima, denunció que el bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) se debe a la presencia de Podemos en el poder.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se reunirán este martes a partir de las 18:00 horas para iniciar los trabajos de preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, según ha informado Moncloa. En concreto, la titular de Hacienda se encargará de la preparación del anteproyecto de las cuentas públicas, la base con la que el Gobierno pretende impulsar "en los próximos meses las políticas progresistas que necesita España tras la pandemia con el respaldo de los fondos comunitarios". El Ejecutivo deberá mover ficha y decidir si diseñar un presupuesto que pueda aprobar junto a sus socios de investidura o cambiar la deriva y decantarse por unas cuentas que comulguen por Ciudadanos.

La pandemia

¿Por qué estamos tan mal? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha 'culpado' a la movilidad, el relajamiento de la ciudadanía y los bajos niveles de rastreo de algunas autonomías del reciente aumento de casos de virus. Sánchez ha defendido que su Ejecutivo ha puesto a disposición medios materiales- como rastreadores y el radar Covid- para apoyar a los Gobiernos locales, y que proponer un estado de alarma autonómico "no implica una dejación de funciones. Yo estoy ofreciendo lo que a mí no me ofrecieron: los votos para que cualquier dirigente autonómico que quiera implementar el estado de alarma lo pueda hacer".

Además, Sánchez ha resaltado que "jamás se han puesto tantos recursos económicos en manos de las CCAA". En concreto, "16.000 millones de euros a fondo perdido, 9.000 millones para gastos sanitarios y 2.000 millones para reforzar la educación". Sobre la situación en Madrid y los desacuerdos entre Fernando Simón e Isabel Díaz Ayuso, el mandatario ha asegurado que la ciudadanía ya percibe que "no se puede tener la misma actitud que antes. Hay que cambiar el clima político y anteponer el bien común a los intereses partidistas".

El presidente ha afirmado que existe una preocupante evolución de la pandemia, pero la 'vuelta al cole' sí es segura. "No existe riesgo cero, pero lo que sí debemos evitar es el riesgo de la exclusión". Para aquellos padres que se tengan que quedar en casa por la cuarentena de un hijo, el líder del PSOE ha recordado la existencia del 'Plan Me Cuida' para poder tomar bajas. En cuanto al fin de la pandemia, Sánchez se ha mostrado convencido de que "sí saldremos mejor de esto", porque España tiene con qué.