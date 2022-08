Sánchez prevé que España se convierta en el principal proveedor de gas de la UE. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en el potencial de España para que se convierta en el principal suministrador de gas de Europa. El líder del Ejecutivo ve la propuesta planteada por Alemania de enviar energía al centro de Europa por medio de un gasoducto que conecte los Pirineos con Francia un "sueño" que en breve se puede materializar. En una comparecencia de prensa en La Palma, Sánchez aseguró que España tiene "mucho que aportar a Europa" en el actual contexto de crisis energética motivada por el "chantaje" de Vladímir Putin con el gas natural, ya que cuenta con un tercio de la capacidad de regasificación de todo el Viejo Continente.

Así, recordó que la petición que puso sobre la mesa el dirigente alemán la pasada semana es algo que viene reclamando "desde hace mucho tiempo" España. "Esperemos que dentro de poco podamos hacer realidad este sueño, para aportar y hacerlo compatible con el transporte de hidrógeno verde, que va a ser la gran energía limpia del futuro en Europa", dijo. Por otra parte, Sánchez subrayó que el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno parte del "compromiso" de todos los Estados miembro de la Unión Europea para dar respuesta al desafío planteado por Rusia tras su invasión a Ucrania.

Así, indicó que a través de este plan España está siendo "solidaria" con el resto de países, a los que está exportando una energía que podrá ser todavía mayor "cuando se mejoren las interconexiones". "Ahorrando energía ayudamos a nuestros socios europeos y, además, protegemos a las familias y empresas del país", añadió. Además, el presidente del Gobierno puso en valor el mecanismo ibérico, que entró en vigor el pasado 15 de junio y limita el precio del gas para la generación eléctrica, ya que "está permitiendo contar con un precio mayorista hasta dos y tres veces inferior a los principales países de la Unión Europea".

De forma paralela, Sánchez ha avanzado este martes que el Consejo de Ministros del 23 de agosto aprobará la creación por ley de un Centro Nacional de Salud Pública que, entre otras cuestiones, permitirá al país estar "más preparado y protegido" ante futuras pandemias. El presidente ha recordado que éste fue uno de los compromisos que adquirió en el último debate sobre el estado de la nación, pero además es "una obligación" derivada de la pandemia de la Covid-19. Ha abundado en que el Gobierno "protege la seguridad individual y colectiva" de los españoles y que con organismos como el Centro Nacional de Salud Pública se persigue estar "mejor preparados" ante futuras enfermedades de transmisión comunitaria.

Sánchez ha valorado una vez más "el papel de la ciencia", que ayudó a gestionar la crisis volcánica en La Palma y también la sanitaria por la pandemia de covid-19, que se está "empezando a superar", aunque aún "persiste". Así, ha recalcado que el Ejecutivo está "firmemente comprometido" con la ciencia, aumentando la inversión de recursos públicos y mejorando "instrumentos para protegernos".

Exige al PP ayudar a desbloquear el CGPJ

El líder del Ejecutivo también ha aprovechado la ocasión para exigir al PP que cumpla con el acuerdo alcanzado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y abandone la actitud "obstruccionista de bloqueo", al tiempo que ha llamado a la lealtad constitucional del principal partido de la oposición. En concreto, ha enfatizado que la renovación del CGPJ lleva bloqueada exactamente 1.351 días, y ha subrayado que no hay precedentes en Europa ni en la historia democrática española en lo referente al gobierno de los jueces. Sánchez ha admitido un pacto con la dirección del PP para renovar la cúpula del CGPJ y por ello ha renovado sus demandas de responsabilidad al principal partido de la oposición y que cumpla "con lo firmado, con la ley y con la Constitución, que se tiene que cumplir del primero al último de sus artículos".

"Esta actitud obstruccionista de bloqueo, de decir no a todo y, sobre todo, de no renovación de uno de los principales poderes de la democracia no tiene precedentes", ha insistido Pedro Sánchez. El presidente ha destacado además que el Gobierno "tiende la mano" y está dispuesto a renovar el CGPJ "mañana mismo", por lo que ha reiterado su petición al PP de que cumpla "con la Constitución, con la ley y con los pactos que firma".

La misma demanda de responsabilidad la ha formulado el presidente en relación con las medidas de ahorro energético, para lo que ha pedido el espíritu de unidad que se vivió en La Palma tras la erupción volcánica ya que, ha continuado, España está siendo solidaria con sus socios europeos frente "al chantaje de Putin". España tiene mucho que aportar para que otros países europeos puedan reducir la dependencia energética del gas ruso y en cuanto a la petición alemana de que haya una conexión desde suelo español, es algo que "España ha venido reclamando a Europa desde hace mucho tiempo", ha apostillado Sánchez.