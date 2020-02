Sánchez propone a Torra el 24 de febrero para constituir la mesa sobre Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto constituir el lunes 24 de febrero la mesa de diálogo pactada con el Govern catalán para empezar a hablar del conflicto político en Cataluña, según ha informado el Ejecutivo y recoge Europa Press.

La dirigente socialista Carmen Calvo ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados que el lugar propuesto por el presidente para la celebración de esa reunión constitutiva de la mesa sea el Palacio de la Moncloa.

La fecha sugerida por Sánchez cuenta con el visto bueno de ERC, pero se desconoce por el momento si el otro socio del Govern, Junts per Catalunya, también está de acuerdo, según han informado fuentes parlamentarias.

Sánchez asumió el compromiso de constituir este mes de febrero la mesa y participar él mismo en esa primera reunión en la reciente visita que hizo a Barcelona a principios de este mes. Por el momento, el Gobierno tan solo ha informado que formará parte también de la delegación que represente al Ejecutivo en esa mesa el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Y Torra lo critica

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentado este miércoles que Moncloa haya hecho pública la fecha de la reunión de la mesa sin que se haya decidido "conjuntamente". Torra ha reprochado a Sánchez que en su última reunión con Sánchez el 6 de febrero consensuaron que los dos equipos técnicos designados por ellos mismos "acordarían la fecha de la mesa de negociación, el lugar de la reunión y el orden del día".

"Moncloa todavía no ha comunicado cuál es su equipo técnico para prepararlo", critica el president catalán, según las mismas fuentes que recoge Europa Press. La decisión de Moncloa de no atender a la demanda de la Generalitat de no hacer pública la fecha que les habían anunciado, ha provocado el rechazo de la parte de la negociación catalana, que critica que no se haya tenido "en cuenta la agenda del presidente Torra".

"El gabinete del presidente Torra ya ha trasladado al gabinete del presidente Sánchez la voluntad de acordar una fecha siguiendo el compromiso de los dos presidentes", concluyen.