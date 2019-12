Cumbre urgente de Sánchez en Moncloa a la espera de la inmunidad de Junqueras

Día de tensión en La Moncloa. Unas palabras de José Luis Ábalos han embarrado la negociación con ERC, el partido que debe abstenerse para que Pedro Sánchez pueda ser investido. El equipo del PSOE se movilizó y tuvo que emplearse para reconducir la relación con los que Oriol Junqueras, que les transmitieron una queja formal por lo que estaba pasando. Fue un día complicado, según admiten desde el Gobierno, pero que pudo salvarse. Hoy todos están pendientes del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La mañana amanecía tranquila en Moncloa. Sánchez tenía previsto llamar a los agentes sociales en su segunda jornada de contactos telefónicos de cara a lograr la investidura. Al mismo tiempo Adriana Lastra continuaría reuniéndose con los partidos minoritarios en el Congreso. La estrategia se completaba con Ábalos, invitado a 'Los Desayunos de TVE'. El número dos del PSOE rompía así el silencio mantenido en los últimos días por el núcleo duro negociador. Pero el resultado de la estrategia no pudo ser peor. Eran las 9:41 cuando el valenciano soltó las palabras de la discordia:

🔴 José Luis Ábalos, secretario de Organización del @PSOE cree que el acuerdo está más cerca y "no cree que sea determinante" esperar Congreso de ERC de este fin de semana.



📺 https://t.co/zjS2Pf8Yg4 #ÁbalosLosDesayunos pic.twitter.com/rO2zhkcbNW — Los Desayunos (@Desayunos_tve) December 18, 2019

Las declaraciones de uno de los 'pata negra' del PSOE sorprendieron a la cúpula de ERC entando al pleno del Parlament. No sentaron nada bien y así se lo trasladaron a Sánchez por la vía privada. ¿Los socialistas marcando los tiempos a los independentistas? ¿Ábalos diciendo que cree que los republicanos renuncian a la vía unilateral? Desde la sede de la calle Calàbria reaccionaron con dureza, tanto en público como en privado. "Saldremos a valorar las informaciones y declaraciones que están saliendo alrededor de las negociaciones entre ERC y el PSOE", transmitieron desde el partido en una actitud nada habitual entre dos partidos que están negociando entre bambalinas. Fue Marta Vilalta, secretaria general adjunta y portavoz, quien puso voz al malestar afirmando que no van a renunciar "nunca" a la vía independentista y que el pacto aún está lejos.

En Moncloa también quisieron reaccionar. Lo hicieron convocando una cumbre con protagonistas destacados. Sánchez llamó inmediatamente a Adriana Lastra y le convocó de urgencia en La Moncloa. La portavoz socialista, que está interlocutando directamente con Gabriel Rufián, estaba reunida con Tomás Guitarte, portavoz de ¡Terual Existe! Le dijo que le tenía que exculpar pero que tenía que marcharse al palacio presidencial. A esta reunión también fue convocado el jefe de gabinete, Iván Redondo, y el propio Ábalos, que no pudo asistir finalmente. Sánchez no quiso involucrar en ningún momento a Pablo Iglesias, que está quedando al margen de los contactos con ERC. Tampoco estuvo presente María Jesús Montero, que sigue negociando con Pablo Echenique.

Fuentes gubernamentales explican que este cónclave de urgencia en Moncloa sirvió para hacer examen de conciencia. Concluyen que la estrategia con ERC seguirá siendo la misma pero que deben rebajar la tensión. En definitiva, que tienen que cuidar al partido al que necesitan tanto para la investidura como para sacar adelante los Presupuestos. Las mismas fuentes reconocen que lo que por la mañana parecía estar "encauzado" y vaticinaba una sesión de investidura los días 27, 28 y 30 de diciembre se truncó por la "metedura de pata de Ábalos".

Las relaciones entre el PSOE y ERC no están rotas. Ni mucho menos. Se está trabajando en un acuerdo que algunas fuentes califican como "avanzado". Pero tras la crisis de ayer han vuelto a acordar "discreción" y "prudencia". Y así actuarán a partir de ahora.

La inmunidad de Junqueras... y la reacción de Puigdemont

La opción de una investidura exitosa el 30-D no está descartada, ni por el PSOE ni por ERC. Así lo reconocen fuentes cercanas a las negociaciones. Pero también admiten que "el tablero catalán está muy sensible". Este jueves tiene lugar otro hito importante del que socialistas y republicanos están muy pendientes. También en Junts per Catalunya. Todo puede cambiar.

El TJUE de Luxemburgo dará a conocer este jueves si concede la inmunidad parlamentaria a Junqueras. ¿Qué supondrá esa decisión judicial? Varias cosas. En primer lugar, siempre según fuentes cercanas a las negociaciones, si el líder de ERC recibe la razón quedará en evidencia la decisión del Tribunal Supremo de no permitirle recoger su acta de eurodiputado.

Es importante comprobar si el TJUE se pronuncia sobre la inmunidad de otros dos dirigentes independentistas: Carles Puigdemont y Toni Comín. No se descarta que lo haga. Si lo hace tanto ERC como JxCAT están muy pendientes de la decisión que pueda tomar el Parlamento Europeo. No se descarta tampoco que la eurocámara pueda entregarles su acta. O también que lo haga en los próximos meses.

Por si fuera poco ERC celebra este sábado un congreso nacional decisivo para dirimir sus posiciones. No se esperan grandes novedades. Las bases del partido ratificarán así la hoja de ruta de la formación y esa no es otra que el camino hacia la vía independentista. Está por ver con qué disposición salen los militantes del partido republicano de ese cónclave y si la situación hace factible un acuerdo con el PSOE. No quieren recibir ningún tipo de presión y así se lo han hecho saber al PSOE.

Son varios los escenarios posibles, por tanto, y no hay nada decidido. Las fuentes consultadas admiten "voluntad" y "predisposición" a sellar un acuerdo. Pero avisan: "Aún no hay siquiera sobre la mesa un documento conjunto". Solo intercambio de papeles y de opiniones. Por eso ERC avisaba ayer de que el pacto aún "está lejos".