Sánchez se rodea de 'pretorianos' en la crisis del PSM y mira a Lobato y Jalloul

Dos dimisiones y una gestora controlada por pretorianos de Pedro Sánchez. Es el balance de daños que ha hecho el PSOE ante la crisis de su partido en Madrid, una situación "grave", según altos cargos de la formación, que les ha llevado a comenzar el diseño de una reestructuración profunda del partido. Ahora Ferraz y Moncloa, que es desde donde se ha pilotado la estrategia en la Comunidad en los últimos meses y no sólo en la campaña, escudriñan perfiles para intentar recuperar la iniciativa política y plantar cara a Isabel Díaz Ayuso en 2023.

El PSOE-M admite que no va a ser sencillo conformar una candidatura alternativa al PP en apenas 24 meses, pero la dirección federal del partido se va a volcar en intentar la remontada no solo en la Asamblea, sino también en el Ayuntamiento de Madrid donde el alcalde José Luis Martínez-Almeida gobierna también con cierta tranquilidad y donde el papel de oposición del grupo de Pepu Hernández tampoco está siendo el esperado. En el parlamento de Vallecas, los socialistas cuentan además con un aliado incómodo, Más Madrid y el grupo de Mónica García, que les 'sorpasso' el pasado martes.

La herida abierta en el PSOE es profunda tras el 4-M. El rejón electoral de Ayuso, robando unos 90.000 votos a los socialistas en feudos tradicionales de la izquierda como los barrios obreros o el excinturón rojo del sur, ha abierto paso a una gestora que va a controlar Sánchez y al aparato de Ferraz tras la renuncia de José Manuel Franco. La elegida para presidir esa ejecutiva temporal hasta final de año es Isaura Leal, persona de la máxima confianza del secretario general desde hace años. Actual diputada en el Congreso, Leal ha sido una fogonera en la sombra de Sánchez desde sus primeras primarias en el PSOE, las que le enfrentaron a Eduardo Madina. Más tarde, tras la defenestración que sufrió por parte del aparato, también colaboró activamente con Sánchez en su reencarnación política para volver a ocupar el despacho de mando de Ferraz. Leal es, en definitiva, una de las máximas representantes del 'grupo del Cantalejo', el restaurante donde Sánchez se reunió en enero de 2017 para intentar recuperar el liderazgo en el PSOE.

El número dos de la gestora en el PSOE de Madrid también es un fontanero en la sombra del sanchismo. Se trata de Fran Martín Aguirre, responsable del 'crowdfunding' que impulsó el asalto de Sánchez a Ferraz en las primarias de ese 2017. Fue nombrado consejero de Paradores tras el relevo en Moncloa. Más personas cercanas a Ferraz en la gestora: África Moreno, número tres; Javier Guardiola, responsable de las Juventudes; José Luis García Sánchez, exalcalde de San Martín de Valdeiglesias, Diego Cruz, un "clásico del PSM" y Santiago Llorente, alcalde de Leganés.

Las primarias en el PSOE de Madrid están previstas para finales de año, tras el Congreso Federal de octubre, y ya son dos los nombres destacados que suenan. Uno es el de Juan Lobato, número cuatro de la lista autonómica y exalcalde de Soto del Real. Técnico de Hacienda, con un perfil claramente técnico, es un perfil con pasado, presente y futuro en el socialismo madrileño y está en los últimos días sondeando la posibilidad de presentarse a la Secretaría General. Otro nombre que suena con fuerza es el de Hana Jalloul, exsecretaria de Estado de Migraciones con José Luis Escrivá y número dos de Ángel Gabilondo. Uno de los dos debería también liderar el grupo parlamentario y, por tanto, ser el principal ariete de la oposición socialista a Ayuso durante los próximos dos años. Ferraz ya tiene el ojo puesto ahí, así como en el consistorio de Cibeles, donde se va a empezar a buscar ya un candidato para las próximas municipales.

Acabo de conocer el nombramiento de la nueva gestora en Madrid.



Enhorabuena a @isauralealf y al equipo formado!



Comienza una #NuevaEtapa con importantes hitos:



1º Trabajo de #reflexión y análisis en profundidad, serio y crudo sobre la situación — Juan Lobato (@juanlobato_es) May 7, 2021

Sánchez y Ferraz tendrán en la Asamblea también a personas de su máxima lealtad. Es el caso de Irene Lozano, exsecretaria de Estado para el Deporte y responsable del libro biográfico del presidente del Gobierno, 'Manual de Resistencia', Mónica Carazo, coordinadora de la campaña, o José Cepeda. El grupo de 24 diputados, por tanto, estará controlado.

Una posibilidad que empieza a circular en el PSOE pasa por que Sánchez pueda convocar en 2023 un 'súperdomingo' electoral. Según estas fuentes, serviría para hacer coincidir las municipales y las autonómicas próximas con las generales. El presidente, por tanto, únicamente tendría que adelantar seis meses los comicios. Sería una gran cita que, según el escenario político actual, se convertiría en un cara a cara entre el PSOE y el PP. Los populares, tras la victoria en la moción de censura en Murcia y en Castilla y León y, especialmente, tras las elecciones en Madrid, están empezando a difundir el mensaje que el inicio de su vuelta al Gobierno nacional.

El PSOE de Madrid es, en este momento, una olla a presión. Hay quien pide un giro a la izquierda del partido para recuperar iniciativa. También hay alcaldes que ya se han posicionado en público reclamando una catarsis desde ya. Es el caso del primer edil de Fuenlabrada, Javier Ayala, quien ha señalado que "hay que ponerse a trabajar" para lanzar "un proyecto de Madrid, desde Madrid y para Madrid". "Creo que se evidencia que no hemos estado a la altura, no hemos logrado conectar con la ciudadanía, no hemos logrado transmitir el mensaje que queríamos. Creo que es un toque de atención, un varapalo importante al PSOE de Madrid, pero creo que hay que ponerse a trabajar a partir de hoy", añadió. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, también ha indicado que su partido tiene que hacer "una profunda reflexión para recuperar la confianza en 2023".

Madrid no es la única federación donde Ferraz tiene puesta la atención. Antes, el 13 de junio, será el turno de las primarias en Andalucía y Sánchez ya se está preparando para una reedición del duelo con Susana Díaz. El candidato que apoya el sanchismo es Juan Espadas, alcalde de Sevilla, mientras la expresidenta ya está intentando marcar un perfil propio y lo seguirá haciendo en los próximos días.