Sánchez rechaza los ERE en empresas grandes porque generar "alarma social". 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE anunciados por grandes empresas porque "generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la transformación tecnológica es algo de una minoría y no de la mayoría, cuando es el principal reto y desafío". "Esta pandemia deja ganadores y perdedores: no podemos consentir que sectores que pagan millones en sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer durante la pandemia, anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores", ha enfatizado en su discurso en la segunda jornada del 43 Congreso Confederal de UGT en Valencia.

Por contra, Sánchez ha prometido que el Gobierno trabajará intensamente junto a los sindicatos para evitar los despidos colectivos en las empresas en las que "los beneficios no los justifiquen". En su intervención ha aludido a otros objetivos de legislatura del gobierno de coalición, como elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores "del siglo XXI" que ha recordado que prometió en su discurso de investidura.

El presidente también ha destacado el "gran acuerdo" alcanzado en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la reforma de las pensiones de 2013, algo que ha confiado en cerrar en los próximos días "trabajando intensamente". Se ha comprometido a proteger las pensiones como "clave de bóveda del Estado del Bienestar" para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

Ensalza la "valentía" de UGT

En clave sindical, Pedro Sánchez ha felicitado "de corazón" a la UGT por su papel en la cohesión territorial de España, además de reconocer su "valentía" para tomar decisiones difíciles durante el último año "acompañando al Gobierno" para salvar empleos y empresas. "Vamos a continuar haciéndolo unidos", ha augurado. Como militante del sindicato, ha trasladado su apoyo al único candidato a revalidar como secretario general, Pepe Álvarez, aunque todavía no puede hacerlo oficialmente porque no ha sido proclamado. "Contarías con mi voto", le ha dicho, para apostillar que hay que "pasar de las palabras a los hechos mal que le pese a la derecha".

El también líder del PSOE ha reivindicado la figura de Francisco Largo Caballero cuando "en estos tiempos algunos quieren mancillar su recuerdo y memoria". "Fue un sindicalista y político consecuente con sus actos, promulgo la legislación laboral más avanzada de su época y actuó como queremos, comprometiéndose con su época: Eso hizo Largo Caballero y es lo que quiere hacer la izquierda política que hoy está gobernando", ha aseverado.