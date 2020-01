Redondo reajusta la oficina económica de Moncloa y prepara el relevo del número 2

Iván Redondo ya ejerce de plenipotenciario jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno. Nada más confirmarle Sánchez en su cargo e impulsar sus funciones una de las primeras decisiones que ha tomado el donostiarra ha sido ajustar y reorientar la oficina económica de Moncloa, conocido como el Departamento de Asuntos Económicos. El objetivo es que Sánchez disponga de un equipo de análisis económico independiente a la Vicepresidencia que dirige Nadia Calviño. Se avecinan cambios en el equipo de 'pretorianos' del presidente del Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo de coalición consultadas por La Información dan por seguro el relevo de Daniel Fuentes, hasta ahora jefe de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras y número dos del equipo. Añaden que ya se está buscando un relevo. Fuentes, doctor en economía por la Université Paris Nanterre y considerado uno de los mejores especialistas del área con los que cuenta el PSOE, llegó al equipo de colaboradores más cercanos a Sánchez en junio de 2018, tras la moción de censura. Manuel de la Rocha, director general del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, le incorporo entonces como su segundo, con rango de subdirector general.

Ahora la opción que contempla Redondo pasa por separar sus caminos coincidiendo con una legislatura en la que el Ejecutivo ha decidido prestar especial atención al crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad. Otras fuentes indican que el futuro de Fuentes se encuentra pendiente de una reunión en Moncloa que tendrá lugar en las próximas horas y en la que se decidirá su destino para los próximos años. Es un profesional respetado y valorado, añaden.

Respecto al los motivos que llevan a Moncloa a plantear el relevo de Fuentes existen diferentes versiones. Algunas fuentes apuntan a que el gabinete del presidente ha decidido incorporar otro tipo de perfil por algunos roces con el equipo y que por eso Moncloa ha decidido optar por la salida del economista. Hay quien apunta, por otro lado, que el futuro del exjefe de Políticas Macroeconómicas y Financieras de Presidencia podría encaminarse hacia una dirección general o un cargo de representatividad en la recién creada Vicepresidencia de Asuntos Económicos que va a dirigir Nadia Calviño.

Las mismas fuentes aseguran que Calviño y Fuentes mantienen sintonía y que la decisión se enmarca en un reparto de poderes calculado por Sánchez y Redondo. Así, el Departamento de Asuntos Económicos de Moncloa serviría de contrapeso a la Vicepresidencia económica. De esta forma el gabinete contaría en las instalaciones presidienciales con un equipo de especialistas económicos capaces de ofrecer informes independientes a los que lleguen desde el departamento de Calviño. Reforzado, además. Un equilibrio, en definitiva, que ya protagonizaron anteriores presidentes del Gobierno, tanto del PSOE como del PP, con los tándem Pedro Solbes - Miguel Sebastián o Luis de Guindos - Álvaro Nadal.

Daniel Fuentes, por cierto, se encargo de traducir al castellano el último libro de Thomas Piketty, 'Capital e Ideología'. Fueron más de 1.200 páginas de intenso trabajo. Durante esta etapa en Moncloa también ha defendido al Gobierno de las críticas infundadas a su gestión económica. Lo ha hecho en Twitter, aportando datos, gráficos y perspectiva ante comentarios agoreros. Su argumento central: "Los datos no avalan que la economía se haya frenado tras la moción de censura". No le ha importado enfrentarse a Daniel Lacalle (PP), Luis Garicano (Cs) o incluso a Nacho Álvarez (UP), hoy secretario de Estado de Derechos Sociales, en debates electorales durante las últimas dos campañas generales.

Ahora Sánchez, Redondo y De la Rocha tendrían que elegir al próximo jefe de Políticas Macroeconómicas y Financieras. Sobre la mesa, apuntan fuentes gubernamentales, hay varios candidatos que optan al puesto. Lo que sí especifican desde Moncloa es que el Departamento de Asuntos Económicos recibirá un impulso durante esta legislatura, cobrando un mayor peso en el día a día en una etapa marcada claramente por la economía, con Manuel de la Rocha al frente.

Una de las grandes incógnitas que quedan por conocer en Presidencia es, efectivamente, cómo quedará reestructurado el organigrama y qué lugar ocupará este Departamento de Asuntos Económicos. Hasta ahora ha estado encuadrado al mismo nivel que el Departamento de Asuntos Nacionales, la Dirección de Análisis y Estudios o el Departamento de Seguridad Nacional (DSN). Esta semana Moncloa ha precisado que esta oficina económica pasará a depender directamente del gabinete presidencial con Iván Redondo al frente.

Otro aspecto que deberá concretar el Gobierno en los próximos días será la composición de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Será presidida por Nadia Calviño pero es importante conocer su composición para concretar el reparto de poderes entre ministerios y Moncloa. También para ponderar la influencia en las políticas económicas que tendrán los departamentos de Unidas Podemos. En la pasada legislatura estaban representados todos los ministros del área económica del Gobierno, los secretarios de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital; de Hacienda; y de Presupuestos y Gastos. A las reuniones también asistía un representante de la Presidencia del Gobierno, en concreto, del Departamento de Asuntos Económicos dirigido por De la Rocha.