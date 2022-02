Sánchez reivindica su papel en Ucrania en mitad de la escalada de tensión rusa

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, resaltó el papel que está jugando España en el seno de la Unión Europea ante la situación en Ucrania pese a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no le haya incluido en una nueva ronda de contactos con líderes occidentales para abordar este asunto. Sánchez se refirió a la situación de Ucrania en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término de la cumbre Unión Europea-Unión Africana, que estuvo precedida el jueves de una reunión informal de líderes comunitarios para tratar la respuesta a la actitud de Rusia.

Subrayó que los contactos se están multiplicando, confió en que puedan fructificar y resaltó la unidad que se volvió a poner de manifiesto entre los socios de la UE y los aliados de la OTAN. Una unidad que dijo que pasa por apoyar la vía diplomática pero, a la vez, mantener la firmeza en la disuasión. Preguntado por el papel que puede jugar España si se agrava la crisis y si podría enviar más tropas al flanco oriental, el presidente del Gobierno recordó que es uno de los cinco países de la UE que están diseñando las sanciones ante una hipotética invasión de Rusia.

"Tenemos todos los canales de la diplomacia abiertos, pero evidentemente, además de diplomacia, unidad y disuasión, hay que tener una respuesta contundente en la que estamos trabajando en el seno de la UE y con otros países como Estados Unidos", añadió. Respecto al hecho de que Biden no le haya vuelto a incluir en una ronda de contactos que mantendrá este viernes con líderes occidentales para hablar de la situación en Ucrania, volvió a destacar que España está entre los cinco países europeos que coordinan posibles sanciones económicas.

Afirmó que está en permanente contacto con las instituciones comunitarias a la hora de responder y compartir la información que se tiene con el resto de países y, en concreto, con Estados Unidos. "Desde ese punto de vista, colaboramos con ellos y no tengo nada más que decir", añadió. No abordó la posibilidad de una mayor presencia española en el flanco oriental ya que insistió en que ahora es el tiempo de la diplomacia, la desescalada y la disuasión y no hay que adelantar acontecimientos.

El frente permanece estable

Sobre el clima actual que vive el frente que separa el territorio ucraniano de los prorrusos, el ministro de Defensa del país, Oleksii Reznikov, ha señalado que, por ahora, ven que la probabilidad de invasión a gran escala es "baja", aunque vuelven a negar que las tropas de Putin hayan abandonado sus campamentos en la frontera. "Esto no está sucediendo. Hay movimiento de fuerzas y medios", ha dicho en una comparecencia este viernes en la sede del Parlamento en Kiev.

Reznikov, que asegura que hay unos 149.000 efectivos de las fuerzas rusas alrededor de la frontera, un número, especula, que podría aumentar en los próximos días debido al resto de maniobras que están teniendo lugar también en Bielorrusia, informa la agencia de noticias Ukrinform. "Nuestra Inteligencia ve todos los movimientos que podrían representar una amenaza potencial para Ucrania. Cada avión, helicóptero o tanque. Estamos en contacto constante con nuestros socios internacionales y recibimos confirmación de dicha información", ha dicho Reznikov.

Una solución de última hora

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha avisado este viernes que una guerra en Ucrania sería una completa "catástrofe" aunque también ha expresado su esperanza en una solución de última hora para reducir un estado de tensión en Europa del Este más crispado, a su entender, que en los días de la Guerra Fría. "Dada una concentración de fuerzas rusas alrededor de Ucrania, estoy profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y el aumento de las especulaciones sobre un conflicto militar en Europa. Sigo pensando que no ocurrirá. Pero si sucediera, sería catastrófico", ha avisado Guterres, antes de proporcionar una perspectiva histórica de la situación a través del largo enfrentamiento entre bloques en Europa.

"A menudo me preguntan si estamos en una nueva Guerra Fría. Mi respuesta es que la amenaza a la seguridad global ahora es más compleja y probablemente mayor que en ese momento", ha añadido Guterres, quien ha lamentado la ausencia de los mecanismos existentes y "canales secundarios de comunicación" que existían en esos tiempos para que los protagonistas de los conflictos pudieran "calcular riesgos" correctamente. "Hoy, muchos de esos sistemas ya no existen y la mayoría de las personas capacitadas para usarlos ya no están aquí con nosotros", ha indicado el secretario general de la ONU.