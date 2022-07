Sánchez replica a banca y eléctricas: "No me preocupa la caída en bolsa". 

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de nuevos impuestos a las empresas energéticas y a la banca, que hizo público ayer -por el martes- durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación, provocó el desplome de estas compañías en bolsa y los bancos se dejaron en unas horas 5.300 millones de euros, un fuerte impacto económico que hoy miércoles el responsable del Ejecutivo se ha encargado de minimizar hoy. "Tampoco me preocuparía por la evolución ayer en Bolsa", ha asegurado Sánchez, que además ha asegurado que los nuevos hachazos fiscales no suponen "estigmatizar" a estas empresas. "No estigmatizamos a nadie", ha subrayado, señalando que si "la Administración está dispuesta a dar un paso para proteger a familias y empresas", considera que "las grandes empresas que se están viendo beneficiadas tendrán que contribuir".

Sánchez respondía así a Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, durante las segunda sesión del Debate. El diputado vasco reprochó al presidente la forma de hacer su anuncio, asegurando que "las formas también son importantes y también lo es la manera de dar anuncios", Además, apuntó que el presidente del Gobierno tiene con su formación el acuerdo de informar de forma preferente sobre cualquier previsión de cambio fiscal y que, por tanto, ese compromiso se ha incumplido en sus anuncios de este martes. Las explicaciones del presidente no convencieron al diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que destacó cómo el anuncio provocó que FROB, el fondo de rescate durante la anterior crisis, que participa en CaixaBank perdiera "una millonada por su participación en la banca".

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró, en referencia al nuevo impuesto que el Gobierno pretende aplicar a energéticas y banca en 2023 y 2024 para recaudar 7.000 millones de euros, que "lo que toca" en este momento es, "en lugar de incrementar beneficios y dividendos, ajustarse el cinturón y ser cómplices con los ciudadanos y un sector productivo que lo está pasando mal". En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Ribera se mostró convencida de que "el 90-95%" de los ciudadanos "entienden y respaldan" la propuesta de este impuesto para hacer frente al incremento de las "necesidades sociales" por el conflicto en Ucrania.

Ribera señala que el nuevo impuesto tratará de gravar la diferencia de beneficios con respecto al mismo volumen de ventas

De todas maneras, consideró que se debe "definir bien" el impuesto y buscar "su máxima eficacia", estimando que será complicado que pueda ser repercutido en los bolsillos de los ciudadanos por las compañías. "Se trata de un impuesto donde se trata de gravar la diferencia de beneficios con respecto al mismo volumen de ventas. Las cuentas de estas compañías son transparentes y con el mismo volumen de negocio se observa una diferencia muy importante en los beneficios que han obtenido. Si es así, es más difícil repercutir ese gravamen extraordinario", dijo.

Asimismo, Ribera aseguró que, con arreglo a los datos de Eurostat, las empresas energéticas en España "ganan bastante más que las empresas energéticas en el promedio de la UE". La ministra también afirmó que el objetivo de la medida es el de "hacer un reparto equitativo de los esfuerzos", de manera que los más de 15.000 millones de euros de las medidas de acompañamiento por la guerra de Ucrania sean financiados "de forma estable para el conjunto de los Presupuestos públicos".

El Gobierno asegura que España tiene garantizado el suministro energético para este invierno, aunque podrían darse tensiones en los precios

"Son medidas extraordinarias en un momento extraordinario", dijo, añadiendo que se trata de que las empresas energéticas y los bancos "contribuyan a poder respaldar estas medidas adicionales". Respecto al Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, ante un posible respaldo o no a las medidas, Ribera indicó que el Gobierno está a la espera de ver "cómo reaccionan". "No sabemos si está con aquellos que no quieren ver recortados sus beneficios o con aquellos que necesitan medidas de acompañamiento tan importante y un reparto equitativo de ese acompañamiento", añadió al respecto.

Por otra parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno insistió en que, con los escenarios que se manejan, España tiene "garantizado" el suministro energético para este próximo invierno, aunque sí que podría haber "tensiones en precios o momentos de tensión puntuales". No obstante, abogó por una respuesta "unida" y desde la "solidaridad" por parte de todos los estados miembros de la Unión Europea para abordar la situación ante un previsible corte de suministro del gas ruso.