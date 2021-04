Sánchez afea a Casado su tono "faltón" de buscar "bronca" en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, de ser un "patriota de sí mismo y con las ideas de Vox" y le ha reprochado su tono "gritón, faltón, impaciente e inquieto" con el que "busca bronca" en el Congreso. "Los españoles están cansados de sus insultos y de su oposición faltona", le ha dicho Sánchez a Casado después de que éste le haya acusado de "desfachatez" y de "arrogancia" en la comparecencia ante el Congreso para explicar la gestión de la pandemia y el plan de recuperación, con la que según el líder de la oposición ha ido a "presumir".

Tras una intervención en la que Casado le ha reprochado que quiera "gobernar como Napoleón, en el real decreto", Sánchez le ha respondido que se haya expresado en el Congreso como "en una barra de bar". Además, el jefe del Ejecutivo ha pedido a Casado tener "algo de grandeza" y reconocer que algo bueno ha tenido que ver él como presidente del Gobierno en la gestión de la pandemia y el logro de la llegada de los fondos europeos.

"No sé quién me he creído (que soy) pero no soy menos que usted", le ha replicado Sánchez a Casado, a quien ha acusado de estar "inquieto" quizás "por entrar" en una campaña electoral en la que según cree el jefe del Ejecutivo el líder del PP no tiene espacio. Sánchez ha ironizado con que quizás tiene mucho que aprender de Casado, que se cree "una enciclopedia", pero ha llamado la atención de que los españoles no saben exactamente qué opinión tiene el PP sobre el estado de alarma: "Nosotros hemos votado todos los estados de alarma. Usted ha votado a favor, se ha abstenido y ha votado en contra".

Por otro lado, en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y sus conversaciones para que la Comunidad de Madrid pueda tener acceso a la vacuna rusa Sputnik, Sánchez ha ironizado con que quizás algunas comunidades autónomas que no son la catalana "dentro de poco van a declarar la independencia de la Agencia Europea del Medicamento".