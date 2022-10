Sánchez responde a Volkswagen que existen ayudas adicionales al PERTE. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que existen diferentes ayudas adicionales a las recogidas Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) y que podrán ser articuladas tanto por las comunidades autónomas como por parte de recursos del Estado. Tras la celebración del Consejo Europeo, Sánchez ha señalado que se han dado a conocer, a través de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, los fondos concedidos por el Gobierno para los proyectos presentados al PERTE VEC, que alcanzan un importe de 880 millones de euros, sobre un presupuesto total de 2.975 millones de euros.

El presidente del Gobiernoha resaltado la importancia que tiene la industria automovilística para la economía española y subrayó que además del PERTE VEC "hay otras ayudas" que se van a dar a través de las comunidades autónomas y mediante recursos del Estado. Estas declaraciones de Sánchez se producen después de que este jueves, desde el grupo Volkswagen pidieran celeridad al Ejecutivo en la presentación de los resultados definitivos sobre la concesión de las ayudas del PERTE VEC y de que indicaran que esperarían en la compañía a conocer la cantidad adjudicada para tomar una decisión sobre el proyecto de la gigafactoría de baterías de Sagunto (Valencia).

"Vamos a seguir trabajando con el grupo Volkswagen y Seat y con el resto de los fabricantes para que España continúe siendo un referente mundial del coche eléctrico, incluídas las baterías, y su fabricación en España, con imporantes proyectos como el de la gigafactoría de Sagunto", añadió el jefe del Ejecutivo. El grupo Volkswagen prevé movilizar, junto a más de 60 empresas, a través de la iniciativa 'Future: Fast Forward', más de 10.000 millones de euros en la electrificación de la industria española y para convertir al país en un 'hub' de movilidad eléctrica. Solo el proyecto de Sagunto contempla una inversión por parte del sector privado de 3.000 millones de euros.

De forma paralela, el presidente ha reiterado que no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para acometer la reforma del delito de sedición, que ERC pone como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A este respecto ha señalado que su posición es conocida, y que considera que España tiene un Código Penal que en algunos delitos "no es homologable" a otras democracias europeas. "No es algo que diga la política, lo dicen los propios penalistas", ha afirmado en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo. Así, ha señalado que esto "no puede ser un ejercicio de teoría sino que se tiene que fraguar en las Cortes y por tanto necesitan apoyos. "A día de hoy no parece que los tengamos", ha trasladado, antes de asegurar que si esa mayoría parlamentaria "se produce", el Gobierno cumplirá con ese compromiso.

Además, ha querido separar esta reforma de la aprobación de los PGE al señalar que "nada tiene que ver una cosa con la otra" y que las cuentas son necesarias para dar una respuesta a la crisis y al órdago lanzado por el presidente de Rusia Vladimir Putin. El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones después de que ERC anunciase que no va a presentar enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos -al igual que Bildu y PNV- lo que permite que siga avanzando el trámite parlamentario.