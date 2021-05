Sánchez riega con millones la 'España vacía' para taponar otra fuga de votos.

Pedro Sánchez promete la "mayor inversión de la historia" en el mundo rural tras el descalabro del PSOE en las últimas citas electorales. En un acto en el que han sido invitados un centenar de cargos municipales, y con el desplante de los alcaldes del Partido Popular, el presidente del Gobierno ha presentado el Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico, dotado con 10.000 millones de euros, diez ejes de actuación y más de 130 políticas activas. Sánchez reitera así el "compromiso del Gobierno con el mundo rural" tras el batacazo electoral en las elecciones autonómicas de Madrid y el fiasco de las mociones de censura, que han dado fuerza al principal partido de la oposición.

Según ha expuesto Sánchez en Moncloa ante alcaldes y alcaldesas socialistas y emprendedores de pequeños municipios, los principales objetivos del plan son garantizar esa igualdad, también en el aspecto social, crear oportunidades de emprendimiento en esas áreas, también en el campo de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, un aspecto que "debe liderar la España rural".

Tras indicar que "nunca un Gobierno apostó tanto" por la cohesión territorial y total de los territorios, ha añadido que algunas medidas ya se han puesto en marcha, como la estrategia común para el desarrollo transfronterizo España-Portugal, la creación de un instituto para coordinar convenios o las partidas económicas para la renovación de vehículos, la rehabilitación energética de edificios o saneamientos de núcleos urbanos de menos de 5.000 habitantes. También se ha puesto en marcha un plan para deslocalizar sedes e instituciones de las grandes ciudades y extenderlas por todo el territorio.

El plan, según Moncloa, quiere evitar la pérdida de población y la despoblación, ya que 3.403 municipios corren ese riesgo y España cuenta con provincias, como Soria, Teruel y Cuenca, que están entre las menos pobladas de Europa, lo que implica "problemas específicos" para acceder a servicios necesarios, "y todo va a ir a más si no lo remediamos". Sánchez ha agregado que "el reto demográfico es un reto democrático y de país, que se hará realidad desde lo colectivo, y el Gobierno quiere que la transformación no deje a nadie atrás, ni a ciudadanos ni a territorios".

El acto lo ha inaugurado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha señalado que el plan quiere "hacer las paces con la naturaleza", porque el diagnóstico de la realidad muestra que la España rural se ha quedado desconectada de las últimas innovaciones y hay "enormes desequilibrios que corregir". Ribera ha asegurado que el documento es flexible y puede acoger otras líneas de acción y que de las 4.200 iniciativas presentadas, "más de la mitad" fueron planteadas por alcaldes.

"Una pantomima más del Ejecutivo"

Los alcaldes del PP han decidido no acudir a esta cita al considerar que es "una pantomima más del Ejecutivo de Sánchez" y señalan que no se ha contado con su opinión para elaborar el plan y que éste ya se conoce "por la prensa" desde hace dos meses. Añaden que el plan se ha diseñado "de espaldas a municipios y provincias", al no haber sido sometido a consulta pública ni presentado a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico con anterioridad a su aprobación.

En su opinión, no presenta objetivos ni concreción en las medidas, no dice dónde se va a actuar, no establece plazos ni calendario de actuaciones, no cuenta con mecanismos de seguimiento, ni se sabe de dónde sale el presupuesto. De hecho, según los populares, el propio plan hace referencia a que la financiación no está cerrada, por lo que no hay fondos asociados a cada eje de acción, ni a cada actuación concreta.