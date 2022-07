Sánchez se centra en ayudas sociales y aplaza reformas económicas de calado.

Históricamente, los presidentes del Gobierno han aprovechado los debates del estado de la nación para anunciar nuevas medidas económicas. Sin embargo, esta vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha encontrado con un escollo: tras la guerra en Ucrania, el Ejecutivo ha aprobado decenas de medidas para combatir la subida de precios que han limitado su margen de maniobra para anunciar nuevas reformas económicas con las que acaparar la atención de la opinión pública. Un escenario que obliga a Moncloa a limitar su discurso a defender su gestión frente a la crisis en comparación con la que llevó el PP en 2012 y a apostar por medidas sociales que encandilen a sus socios y a los ciudadanos, golpeados -estos últimos- cada vez más por los efectos perversos de la inflación.

De esta forma, si atendemos a todas las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez en este último año podemos apreciar la complejidad para ofrecer ante la Cámara Baja un nuevo anuncio económico 'estrella'. Así, en el primer decreto anticrisis se dio luz verde a la rebaja fiscal del 60% en la factura de la luz, ayudas directas al transporte, pymes, autónomos y trabajadores vulnerables, se descontó 20 céntimos por cada litro de combustible y se subió un 15% el Ingreso Mínimo Vital. Mientras se preparaba la prórroga del segundo decreto, se aprobó la mayor oferta pública de empleo y, además, España -recibió el 'sí' de la UE para topar el precio del gas. Por último, hace dos semanas, el Gobierno hizo oficial las medidas de ese segundo decreto tan esperado, donde se aprobó un bono social de 200 euros y un futuro tributo a las eléctricas, entre otras medidas.

Fuentes de Moncloa reconocen a este periódico que después de que el Ejecutivo aprobara dos grandes decretos contra los efectos de la inflación, el margen de maniobra del Gobierno es mucho más estrecho ahora para anunciar medidas económicas de calado. No obstante, las mismas fuentes aseguran que el presidente aprovechará el debate del estado de la nación para remarcar la diferencia entre cómo se salen de las crisis cuando gobierna la izquierda y la derecha y a proclamar "nuevas medidas", que apuntan a ayudas sociales.

"El Gobierno lo que tiene que hacer es tomar medidas porque vienen tiempos muy duros"

Por otro lado, fuentes internas del PP aseguran a La Información que "el Gobierno lo que tiene que hacer es tomar medidas porque vienen tiempos que van a ser muy duros. No estamos para tonterías". Por otro lado, piden que "aprueben todo el paquete fiscal que Alberto Nuñez Feijóo le envió a Sánchez en lugar de estar copiándonos medidas como el bono social de 200 euros o la rebaja del IVA de la electricidad al 5%". Además, denuncian que no han mantenido ningún contacto con el Gobierno ni para concretar el 'Gran Debate' ni tampoco para negociar el decreto antiinflación que, en principio, se prorrogará a finales de mes, y cuya intención de voto todavía no han hecho pública los populares.

Una de las medidas que podría tener sobre la mesa Sánchez es deflactar la tarifa del IRPF a las rentas bajas para que este impuesto se ajuste a la realidad que marca la inflación. Una idea que, sin embargo, figura escrito en el plan fiscal que el líder gallego le entregó en su última -y única- visita a La Moncloa. Así, según se desprende, el PP apostó por aumentar los tramos que gravan la renta para aquellas personas que cobran menos de 40.000 euros. Una medida que Sánchez podría disimular si limita dicha deflactación a aquellos que cobren, por ejemplo, 30.000 euros.

Ayer, la portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez, rechazó adelantar las medidas que Sánchez pretende anunciar este martes. No obstante, remarcó varias veces, durante su intervención en la rueda de prensa, la intención del Ejecutivo por tener en cuenta "las propuestas que nos ofrezca la oposición". Además, señaló que Sánchez relataría "todas las medidas" que el Gobierno ha tomado durante estos dos últimos años y medio. Será un debate en el que estará por primera vez frente a Sánchez el líder de la oposición de facto Alberto Nuñez Feijóo, que ahora mismo lidera las encuestas.