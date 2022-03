Sánchez se enzarza con rivales y socios por posponer el plan para bajar precios.

Hoy continuarán las 'marchas lentas' de los transportistas por diferentes puntos de España (décimo día de parón), casi 9.000 barcos (el 70% de la flota pesquera del país) se encuentra amarrado, los autobuses y taxis han anunciado movilizaciones este fin de semana y los consumidores tratan, como pueden, de hacer frente a los altos precios de la electricidad y los carburantes. Para más inri, el Gobierno ha desatado una crisis diplomática con nuestro principal suministrador de gas (Argelia) tras reconocer el Sáhara como autonomía de Marruecos. En medio de este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sentado hoy en su escaño del Congreso para someterse a la semanal sesión de control. Allí, el presidente, ante las críticas de los rivales y socios, ha instado a esperar al próximo 29 de marzo para conocer las medidas de su ejecutivo.

La primera en tomar el uso de la palabra ha sido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, que ha preguntado: "¿Cree que su falta de medidas está generando confianza?". Ante esta cuestión, el presidente ha respondido que "vivimos una situación compleja, con una pandemia, hemos gestionado las consecuencias económicas de la erupción de un volcán; y ahora las de una guerra, que ha generado un flujo de cuatro millones de personas. El Gobierno lo que está es en trabajar a nivel europeo para darle una respuesta común al precio de la energía. Estamos trabajando también con los sindicatos y el sector del transporte. Las medidas se aprobarán el día 29".

De nuevo, Gamarra ha vuelto a hacer uso de la palabra para decir que "hasta el momento usted no ha hecho nada, y eso no es una opción. Los españoles no se fían de usted. En Europa toman medidas y aquí usted huye. Ha perdido la noción de la realidad de la calle y, además, ha cambiado la posición estratégica del Sáhara sin llevarlo a este Parlamento. Usted menosprecia a la Cámara y, con su soberbia, a los españoles". Unas acusaciones a las que el presidente ha respondido, con tono pausado, "le quedan dos años con el mismo argumentario" y ha aprovechado para lanzar su primera crítica al nuevo líder del PP, Alberto Nuñez Feijoo, al compararlo con Pablo Casado.

El siguiente en preguntar ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: ¿Quiénes van a ser los principales afectados de la guerra? El presidente ha asegurado que "los principales afectados son los refugiados". Tras esta respuesta, Rufián ha culpado a Sánchez de incentivar la llegada de la ultraderecha: "A la izquierda no nos entienden, hablamos de temas que no nos entiende nadie. No nos sabemos explicar, tenemos que dejar de militar en la moral y hacerlo en la utilidad. A la gente le interesa que la luz ha subido un 80%, que la gasolina ha subido un 30%. Yo también estoy harto. Hay que topar precios y hay que controlar públicamente las eléctricas. Señorías del PSOE, la calima del Sáhara aún queda, cuando la vea acuérdese de la traición al pueblo saharaui".

"Hay que topar los precios y controlar públicamente las eléctricas"

El presidente del Gobierno se ha mantenido firme en no adelantar ninguna medida hasta su próxima reunión en el Consejo de Europa y ha asegurado que "el 30 de este mes compareceré sobre el Sáhara de forma larga y tendida". Además, ha añadido que el discurso de Rufián es el que "alimenta" el discurso de la "ultraderecha" y ha sentenciado que "llegaremos a un acuerdo con el sector del transporte".

Errejón: "Las eléctricas se están forrando"

Por último, el portavoz de Más Páis, Iñigo Errejón, ha preguntado "cómo va a hacer frente el Gobierno a la crisis de refugiados". El presidente ha asegurado que "España va a dar ejemplo en la acogida de refugiados. Además, a nivel europeo vamos a dar una respuesta común al problema del gas con su desacople en el precio; y también vamos a dialogar con todos los sectores para dar una respuesta a la situación de la guerra. Dialogamos, acordamos e implantamos las medidas el próximo 29 de marzo".

Errejón le ha espetado que la "la guerra y la pandemia no es responsabilidad del Gobierno, pero sí lo es el cómo distribuyen las cargas de esta situación. Los españoles ven con preocupación la factura de la luz, mientras las eléctricas se están forrando. ¿Quién va a pagar esta crisis?". Sánchez se ha dirigido a Errejón afirmando que "durante estos dos años el Gobierno ha dado una respuesta lo más equitativa posible, con créditos ICO a las pymes, prestaciones a los autónomos y con los ertes que protegieron a tres millones de trabajadores. Vamos a hacer lo propio con las consecuencias de la guerra y vamos a poner en marcha todos los mecanismos".