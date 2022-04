Sánchez termina con "más incógnitas que certezas" su encuentro con Feijóo.

El primer encuentro entre el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acabado para el residente de la Moncloa con "más incógnitas que certezas", sí lo ha declarado él mismo este jueves tras finalizar esta reunión. Sánchez ha calificado de "cordial" su reunión de tres horas y ha visto al nuevo líder del PP especialmente interesado en confrontar en temas económicos, según ha contado en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje a Rabat.

El presidente ha confirmado que el líder del PP ha insistido en la deflactación del IRPF y él le ha dejado claro que el Gobierno no está dispuesto a ir por ahí. Por lo que se refiere a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha insistido en la importancia de que se haga antes de junio y ha indicado que Feijóo lo tiene que hablar con el PP.

En todo caso, ha reconocido que pensaba que el líder del PP iría al encuentro "con algo concreto" en este asunto y le ha animado a que si cree que tiene mayoría para reformar la ley que lo intente. Según Sánchez, al también presidente gallego aún le falta "aterrizar en los temas" y no le ha hecho entrega de ninguna propuesta concreta, aunque han quedado en mantener la comunicación.

Por su parte, Feijóo ha admitido que "la reunión ha sido muy cordial y mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía. Pese a la situación, no voy a poder trasladarle a los ciudadanos que peor lo están pasando que no hayamos podido concretar ninguna medida económica", ha afirmado Feijóo nada más comenzar su comparecencia ante los medios. "Yo esperaba concretar alguna medida económica con este incremento de precios, esperaba que pudiésemos aliviar a las rentas medias y bajas de las cargas fiscales, pero lamentablemente no ha podido ser". Además, Feijóo ha añadido que Sánchez "no ha querido anunciar una propuesta alternativa".