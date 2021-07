Sánchez anuncia una lluvia de vacunas mientras el PP reclama otro fondo Covid

Pedro Sánchez ha anunciado la llegada de 3,4 millones de dosis adicionales de Pfizer no contempladas inicialmente en agosto. Según el presidente del Gobierno, esta remesa permitirá avanzar en la recuperación económica y adelantar el hito de tener al 70% de población vacunada antes de lo previsto, en agosto. La noticia estaba reservada para la Conferencia de Presidentes y ha sido recibida con agrado por los presentes, todos los jefes de los ejecutivos autonómicos salvo Pere Aragonès. Los del PP, encabezados por el anfitrión Alfonso Fernández Mañueco, le han pedido un nuevo Fondo Covid para hacer frente a los gastos que sigue dejando la pandemia en los servicios básicos.

Sánchez ha explicado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cerró este jueves la llegada adicional de 3.400.000 dosis de la vacuna Pfizer en agosto. Son vacunas compradas que permitirán a España avanzar de 13 millones a 16 millones de dosis en un mes decisivo y, por tanto, superar en las próximas semanas el hito. Este jueves, según los datos del Ministerio, el 56,3% de la población tenía ya la doble pauta inoculada y el 66,6% había recibido al menos una dosis. Antes de que termine agosto se llegará a ese 70%.

El anuncio de Sánchez ha sido recibido con agrado por las comunidades presentes en la Conferencia de Presidentes que venían reclamando al Gobierno central más y más vacunas. Había ausencia de dosis y esta llegada adicional de Pfizer sin duda ayudará a avanzar en la vacunación. Algunas autonomías, como la propia Castilla y León, ya están cerca de llegar a ese 70% de población inmunizada con la pauta completa.

En el apartado de las discrepancias la lista es larga. Los barones del PP han alzado la voz ante una clara discrepancia con el concepto de cogobernanza que defiende Sánchez. Mañueco ha ejercido de portavoz de los presidentes populares y ha expuesto que no existe gestión compartida de la pandemia, sino decisiones unilaterales por parte del Ejecutivo central que tienen que ser acatadas por las CCAA. Las autonomías, no sólo las del PP, siguen a la espera de conocer cómo se gestionarán los fondos europeos y reclaman que las ayudas no sean discreccionales sino que vayan esencialmente a quienes más han sufrido por la pandemia.

Sánchez, por su paete, ha destacado que la recuperación económica empieza a ser una realidad, aunque aún queda tiempor por recorrer. Ha puesto de relieve los datos del PIB del segundo trimestre así como la bajada de 110.000 personas en número de parados en la EPA publicada este jueves. Sánchez ha afirmado que la recuperación tiene que ser conjunta, "de la mano de sindicatos, empresarios, ayuntamientos y junto a las CCAA" y añadió: "Porque juntos hemos sufrido y juntos vamos a vivir la recuperación económica". La cogobernanza a debate.

Las comunidades autonómas del PP también han reclamado a Sánchez la creación de un nuevo fondo Covid para poder pagar los servicios sociales que han sufrido y siguen haciéndolo por la pandemia. Mañueco se ha referido a la reducción de las listas de espera en la Sanidad, al refuerzo de plantillas en la Educación y a una inyección para mejorar la atención de los mayores. El año pasado el Gobierno aprobó una partida por 16.000 millones que ya ha sido repartida por todos los territorios pero los populares la consideran insuficiente a la vista de la prolongación de la crisis sanitaria.



Ayuso apunta a Cataluña y País Vasco



Isabel Díaz Ayuso, otro foco de atención en la Conferencia de Presidentes, ha afirmado que "siempre hay trato preferente para las comunidades desleales con España", en referencia a Cataluña, con quien el Gobierno central se reunirá de forma bilateral el próximo lunes, y País Vasco, que en las últimas horas arrancó al Ejecutivo de Sánchez trasnferencias de impuestos por una valor estimado de 220 millones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha advertido que será su último cónclave si las reglas son las mismas. "Las comunidades que más aportamos, las que siempre estamos ahí normalmente nunca somos escuchadas. Es más, siempre en el contexto de la Conferencia de Presidentes perdemos mucho más dinero y se nos escucha todavía menos". "En nuestro caso es que después de 17 conferencias nunca hemos tenido un orden del día, nunca hemos encontrado un punto de nada, nunca nos escuchan… en realidad, 5 minutos atendiendo todos los intereses de una comunidad como Madrid, que aporta el 20% del PIB, que somos 7 millones de personas, pues se dirimen en muy poco tiempo. Está esto pensado para que el presidente hable, para que todo el mundo le aplauda y poco más". En esta ocasión las intervenciones se ampliaron a 10 minutos pero Madrid lo sigue considerando insuficiente.