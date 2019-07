Sanidad avisa: complemento alimenticio natural no es sinónimo de seguro

La muerte de una mujer en Don Benito (Badajoz) el pasado viernes, después de ingresar en estado de coma por una intoxicación aguda por ácido lipoico. ha disparado las alarmas. Desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) desaconseja el empleo del ácido alfa-lipoico como suplemento alimentario ya que "no está probado" que tenga efectos beneficiosos para la salud, por ejemplo el de "quema grasas" mientras que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha advertido de que un complemento alimenticio natural "no es sinónimo de ser un producto seguro".

La Aecosan ha incluido además esta recomendación en un decálogo, presentado este miércoles, para el consumo responsable de los complementos alimenticios, ya que los consumidores son responsables de su propia salud. Por ello, ha aconsejado:

1. No usar los complementos alimenticios como sustituto de una dieta equilibrada.

2. Desconfiar de aquellos suplementos con "efectos milagro" para los problemas.

3. No comprar a través de fuentes desconocidas, y adquirirlos en canales de distribución de alimentos autorizados o en las farmacias.

4. Seguir siempre las instrucciones de uso del envase.

5. Prestar atención a los ingredientes por posibles alergias o intolerancia.

6. No consumirlos en dosis superiores a las que se indican en la etiqueta por posibles efectos perjudiciales para la salud.

7. Informar a su médico de los complementos que consuma, especialmente en caso de una intervención quirúrgica, embarazo ya que no han sido estudiados en mujeres en estado ni en periodo de lactancia, antes de dárselo a un menor o si aparece cualquier reacción.

8. En caso de querer bajar de peso se debe disminuir la ingesta de calorías, tener una dieta adecuada, y aumentar la actividad física, y el consumo de cualquier suplemento solo puede ser complementario.

9. Además, consumir una dieta variada y equilibrada con una correcta hidratación, incluso si se hace deporte, puede cubrir las necesidades nutricionales del cuerpo.

10. Un producto natural no es sinónimo de un producto seguro.

Sanidad ha publicado estas recomendaciones tras conocerse la muerte de una mujer en Badajoz el pasado viernes, después de ingresar en estado de coma por una intoxicación aguda por ácido lipoico, un complemento alimenticio para reducir la grasa.