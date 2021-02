Sanidad asegura que Salvador Illa no se ha vacunado contra el coronavirus

El ministerio de Sanidad ha avisado que el exministro y candidato a la Generalitat de Cataluña por el PSC en las próximas elecciones, Salvador Illa, no ha sido vacunado contra el coronavirus, según adelantó la Cadena SER. El anuncio llega después de que organizaciones políticas como los partidos PP y Ciudadanos se preguntaran si Illa se había inmunizado y por eso se negó a realizarse una prueba PCR antes del debate televisivo de TV3.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, hizo referencia a la polémica en rueda de prensa. "Una persona vacunada no puede dar positivo en PCR, creo que no, aunque no soy experto", dijo. "Una vez vacunado, no debería dar positivo en el PCR. Si que podría dar positivo en las pruebas de anticuerpos si estas detectan los anticuerpos que generan las vacunas, pero en las pruebas de infección, no".

El exministro de Sanidad ha negado las alegaciones desde el principio. "No me he vacunado, yo creo que eso todo el mundo lo sabe", ha asegurado. En cuanto a la negativa a hacerse la PCR, se ha defendido argumentando que se cumplieron todas las medidas de seguridad durante el debate y que las pruebas no debían hacerse "por capricho ".

"Yo he estado un año explicando a los españoles que hay que hacerse las PCR cuando se tienen síntomas o has estado en contacto estrecho con un positivo", ha dicho Illa. También ha recordado que no se le pidió hacer la prueba cuando se encontraba en los estudios de TV3 antes del debate.