Sanidad cree que la situación idónea para quitar la mascarilla llegará pronto.

El Ministerio de Sanidad considera que podría darse ya la "situación adecuada" para dejar de usar mascarilla en el exterior, un paso que "será pronto", aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no le ha puesto fecha. En rueda de prensa, el director del CCAES ha apuntado que la "evolución es buena" pero no en todos los grupos de edad, por la falta de inmunización en los más jóvenes, y debe por tanto mantenerse el cuidado en espacios con mayor riesgo, lo que implica que la retirada de la mascarilla será "progresiva" y a medida de que avance la vacunación.

"Si bien podría darse una situación adecuada para no usarla en exteriores, en los interiores es todavía probablemente muy necesario", ha afirmado Simón, que ha comparecido junto al secretario de estado de Salud Digital, Alfredo González. Simón ha pedido entender que la retirada de medidas no farmacológicas debe ser progresiva, a medida de que se logre una mayor inmunidad y "no radical". "No es a partir de hoy se puede, a partir de mañana, no", ha agregado.

Y aunque en otras ocasiones ha hablado de que la retirada de la mascarilla en exteriores podría a ser a lo largo de junio, este lunes ha señalado que la "fecha concreta no la podemos avanzar de ninguna manera". Varias autonomías han reclamado ya que el uso de la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre, que pidió en primer lugar Castilla-La Mancha.

La obligatoriedad de la mascarilla está regulada en la ley de nueva normalidad aprobada definitivamente el pasado mes de marzo, que impone su uso en exteriores incluso cuando hay distancia de seguridad debido a que en su trámite parlamentario en el Senado se introdujo una enmienda del PSOE que así lo fijaba. Sanidad y comunidades flexibilizaron esta imposición en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y es lo que se ha venido aplicando en algunas autonomías pese a que una lectura literal de la norma sigue obligando su uso en estas circunstancias.