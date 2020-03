Sanidad ordena retener a los médicos en formación ante la ausencia de sustitutos

Alerta en Sanidad por los problemas que están empezando a surgir en algunos hospitales, los que están acogiendo a un mayor número de afectados por coronavirus, por la ausencia de médicos en plantilla. El Gobierno está organizando los servicios de atención y está tomando decisiones importantes para que los centros que atienden a los enfermos no sufran carencias de personal. La primera medida de choque en este ámbito afecta a los residentes, a los que se les han suspendido ya las residencias en el extranjero y algunas rotaciones entre centros hospitalarios dentro del propio territorio nacional. Es una primera decisión que se toma ante la ausencia de sustitutos para hacer frente a la evolución de la pandemia.

La orden del Ministerio de Sanidad es clara: "Se suspende la tramitación de las solicitudes presentadas para realización de estancias formativas en primer semestre del año 2020". Es decir, los médicos residentes en formación, los que están bajo contrato del MIR, quedarán retenidos en sus respectivos centros de salud hasta, al menos, el mes de junio para poder apoyar a la plantilla. "No se les va a seguir autorizando estancias formativas fuera de España", indican las fuentes consultadas.

Esta situación afecta tanto a las estancias que quieran hacer médicos internos residentes en centros de salud en el extranjero como a la rotación entre diferentes hospitales en el territorio nacional. La decisión, por lo prolongado en el tiempo, ofrece también una idea de las perspectivas que tiene Sanidad respecto a la evolución de la enfermedad: hasta el segundo semestre del año no se prevé normalidad.

Sanidad también ha decidido suspender la rotación de médicos residentes en hospitales de Madrid donde se acumulan un mayor número de casos de coronavirus, como son el Gregorio Marañón y el Doce de Octubre. Así, según se notificó durante el día de ayer a los profesionales en periodo de formación vinculados a estos dos centros, todos tienen que "reincorporarse a sus servicios para que les sea modificado el itinerario informativo, con la consiguiente asignación de actividad en el hospital", reza la comunicación a la que ha tenido acceso La Información. Es decir, se incorporarán al centro sanitario y suspenderán sus prácticas. Los afectados por esta situación ya están recibiendo las comunicaciones en las que se les notifica este "¡¡¡aviso importante!!!".

Esta situación evidencia que el Ministerio de Sanidad, en colaboración con la consejería del ramo en Madrid, está tomando decisiones para paliar el déficit de sanitarios. Y es que el coronavirus también les está afectando a estos profesionales. De hecho, la Comunidad de Madrid informó ayer a los sindicatos de que 375 sanitarios se encuentran en aislamiento por haber tenido contacto con pacientes con coronavirus. El objetivo, por tanto, es garantizar la reposición de personal en los hospitales sin afectar al servicio.

Otra orden que ha impartido Sanidad a los MIR que se encuentran en el extranjero pendientes de incorporarse a un hospital español es la de contactar previamente con el centro para conocer sus necesidades. Así reza la orden del Ministerio: "Debido a las medidas organizativas que los centros sanitarios españoles puedan tener que tomar por la situación actual del brote de enfermedad por coronavirus COVID-19, y que puedan afectar a la gestión de la formación sanitaria, se comunica que, si es posible, antes de viajar a España con motivo de la realización de una estancia formativa ya autorizada, y en cualquier caso antes de acudir al centro de acogida, es imprescindible contactar con dicho centro para recibir las indicaciones oportunas en relación con la estancia formativa". "En los casos en que los centros de acogida decidan que no pueden asumir la realización de la estancia formativa, no será posible la reubicación en ningún otro centro", añade el departamento de Salvador Illa.

Los sanitarios de la primera línea, a la espera de refuerzos

Los sanitarios madrileños llevaban semanas denunciando las carencias del sistema, pero no fue hasta este miércoles cuando el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, admitió que ciertos hospitales de la región estaban "muy saturados", así como que sus facultativos estaban ejerciendo "bajo un estrés muy importante". El anuncio de nuevas contrataciones no tardó en llegar y, ante la explosión de casos, la Consejería de Sanidad anunció por primera vez hace cuatro días el rearme de sus hospitales, cuyas cifras volvió a actualizar este miércoles. La medida recoge 1.658 contrataciones, de las que 707 corresponden a ampliaciones de contratos respecto al Plan de Invierno, por ahora, solo hasta finales de marzo. Varios de los sanitarios que luchan contra la pandemia en los hospitales de la capital confiesan a este diario que los refuerzos aún no han llegado a la primera línea.

"No se está ampliando plantilla, están cambiando turnos extra por incentivos... el que quiere se queda y el que no, no". El balance de situación que compartían con La Información varios profesionales desde unos de los hospitales de la capital con mayor incidencia de contagios, no cuadraba con las cuentas de la consejería. La preocupación crece a mayor velocidad con el personal de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): "Estoy convencida de que vamos a caer todos", confesaba una sanitaria a de esta especialidad a este diario. En el Hospital La Paz ya tomaron medidas y decretaron el desalojo de su UCI, que quedó reservada a los pacientes del Covid-19. Pero no es suficiente.

Los facultativos consultados por este diario aseguran que, con los trajes protectores "con nombre y apellido", y las mascarillas "bajo llave"; el miedo a quedarse sin camas suficientes, se suma ahora a la incertidumbre de un desabastecimiento de equipos. Frente a este último, la cartera de Illa ha seguido el ejemplo del Gobierno francés y ha decidido ser la banca en el reparto de mascarillas: de una primera tirada de hasta 410.000 protectores, 130.000 se han quedado en Madrid.

De vuelta a la carencia de personal, el problema también afecta a las enfermeras. Los ratios de la sanidad madrileña ya se encontraban entre los más ajustados de toda España cuando el coronavirus hizo su aparición. No había personal de reserva. Con este punto de partida, Fernando Hontangas, responsable de Sanidad de CSIF Madrid, asegura que los nuevos contratos son "insuficientes". Los centros públicos se limitan a salvar el expediente. Hontangas explica que, una de las maniobras contra la pandemia, ha consistido en "reubicar en Atención Primaria a cerca de un centenar de enfermeras que estaban en enfermería escolar". Sanidad busca oxígeno entre pupitres. Por un lado, trata de 'amarrar' a los médicos residentes, por otro ficha facultativos que han quedado 'ociosos' tras el cierre de colegios.