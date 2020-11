Sanidad descarta el confinamiento total y mantiene la 'carta blanca' para Madrid

El Gobierno no moverá ficha en ninguna de las dos cuestiones en el orden del día del Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles. Por ahora. La 'mesa redonda' en la que participan todas las CCAA ha vuelto a terminar en disonancia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que el Ejecutivo no aprobará ninguna modificación de la orden del estado de alarma para avalar el confinamiento domiciliario que ya piden desde varios ejecutivos regionales. Tampoco revertirá la carta blanca que la cartera concedió 'in extremis' a la Comunidad de Madrid para cerrar su territorio de fin de semana en fin de semana, una medida que podrá alargarse más allá del 9 de noviembre.

Melilla abrió la veda. Tras ella, Asturias, Castilla y León y Euskadi han pulsado el botón rojo en plena escalada. Todas ellas han solicitado, a su manera, un cambio en el real decreto que avale el aislamiento domiciliario que, a su entender, necesitan sus CCAA para atajar una curva que no cede. El viernes pasado, el departamento de Salvador Illa registró el peor dato de contagios diarios de toda la crisis sanitaria, con más de 55.000 positivos en 24 horas. Este mismo martes, las tablas oficiales dispararon las muertes semanales a 832, frente a las 746 del martes 29 de octubre.

El pasado jueves 29, la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, pasó por encima de la orden de estado de alarma que el Gobierno publicó en el BOE el domingo anterior, el 25 de octubre. "La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales", reza el texto del Ejecutivo. Todas las CCAA asumieron el plazo, excepto Madrid. Sin esperar al aval de Moncloa, Díaz Ayuso decretó el cierre perimetral del territorio madrileño, únicamente, durante el pasado puente de Todos los Santos y de cara al próximo festivo por La Almudena. A 48 horas de un viernes en el que se esperaba que las salidas de la capital se disparasen, el ministro Illa aceptó el primero. La prórroga del cierre 'a medida' se debatiría en el Consejo de este miércoles.

El órdago de la CAM ha llegado a buen puerto. No así las peticiones de aquellas regiones que exigían del Ministerio las herramientas necesarias para aplicar medidas más contundentes contra el contagio. Illa ha zanjado la polémica en la rueda de prensa de posterior al encuentro, en la que ha comparecido junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. "No ha habido una discusión con respecto al confinamiento domiciliario. Hay comunidades que han expresado que no se puede perder de vista esta medida". Frente a los tambores de aislamiento total, la cartera ha defendido el último plan aprobado por el Consejo sobre 'Actuaciones de respuesta coordinada'.

El director del CCAES, Fernando Simón, aseguró ayer mismo que el país aún tiene margen de maniobra. Hoy el ministro del ramo ha respaldado sus palabras. "La conclusión es que hay una estrategia nacional y hay que darse un tiempo de dos o tres semanas". El departamento se inclina por aplazar su decisión sobre medidas más tajantes hasta comprobar los efectos de las últimas restricciones aprobadas por las CCAA de cara al puente de Todos los Santos. La fiesta ha pasado y el Consejo lo tiene claro: el toque de queda y la perimetración de las regiones se prorrogará más allá del 9 de noviembre.

El Gobierno insiste en el plazo (recogido en la ley) de los siete días mínimos en que deben prolongarse las medidas relativas al estado de alarma. La excepción de Madrid ha obligado a Illa a matizar la norma. Toda Comunidad que, por causa justificada, quiera variar los tiempos deberá contar con la venia de la cartera. La última reunión mantiene las reglas del juego ya conocidas, al menos, por parte del Ministerio. El goteo de restricciones desde las autoridades regionales sigue calando en un país que avanza por la cuerda floja.