La 'manzana de la discordia' del reparto de dosis desafía la cogobernanza de Illa

El Ministerio de Sanidad sigue sin poner sobre la mesa la cuantía de las partidas que recibirá cada CCAA, cuando las primeras dosis de la vacuna desembarquen en el país. "En menos de un mes", afirmó Salvador Illa. En paralelo, el melón del reparto ya causa estragos en el seno del Consejo Interterritorial. Aunque los grupos prioritarios marcarán el proceso de distribución regional, la fórmula aún no está clara. Illa asegura que el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 aún no ha concluido el asunto. Desde los gobiernos regionales sí han aflorado las primeras cantidades y algunas reacciones que anuncian días de tormenta para la cogobernanza.

Madrid elevó las vacunas de Pfizer que la cartera apalabró para su territorio a 600.000 dosis. Según fuentes del Ejecutivo madrileño este fue el plan que Sanidad les planteó en un primer momento. "Hace unos días nos dijeron 600.000 dosis (2 dosis, 300.000 personas) y ahora 207.000 (dos dosis, 100.000 personas). De 300.000 personas ahora empezaremos con vacunaciones a 100.000 de momento", matiza la CAM en conversaciones con La Información. El Ejecutivo madrileño fue el primero en poner cifra al primer desembarco. Lo que llevó a otro 'choque de trenes' con el Gobierno central. "El Ministerio ni sube ni baja partidas", insistió el jueves Fernando Simón, en alusión a las declaraciones de las autoridades madrileñas.

"Sanidad no ha rebajado ninguna cifra de las vacunas para ninguna comunidad. La cartera, cuando tenga las cantidades detalladas exactas que llegarán desde los laboratorios, las distribuirá de acuerdo con esos criterios aún por concretar", insistió el director del CCAES. Y Madrid no es la única región que alude a cifras. "Según ha informado el Ministerio, a Castilla y León le corresponderán 300.000 de las que distruiburá el Gobierno de la Nación entre las CCAA", confirma a este medio el Ejecutivo castellanoleonés. Sanidad insiste. "La estrategia está en proceso de terminarse, las partidas no se pueden cerrar hasta que no tengamos detalles exactos sobre las vacunas que se van a recibir", apuntó Simón. El debate está servido.

Desde Sanidad prefieren esperar. "Los acuerdos cerrados son muy genéricos, y las dosis están sujetas a los procesos de fabricación, si no son todo lo rápidos esperados o, por el contrario, son más ágiles de lo previsto". Pero las conversaciones sobre la distribución ya están en curso. Así lo confirman fuentes de los servicios de Salud Públicas de varias CCAA a este diario, las mismas que aseguran que la cuestión se está abordando en reuniones a nivel de las direcciones generales de Salud Pública, en paralelo a los encuentros del Consejo Interterritorial de Salud.

La denuncia de Madrid cifra en 43.000 las dosis en que se habría reducido la previsión de su partida de Pfizer. Queda por aclarar cuál será la fórmula matemática que determinará las cuantías de este reparto que se definirá en términos exclusivamente poblacionales. Todavía se desconoce cuáles de los más de 250 proyectos candidatos pasarán el filtro de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), cuya luz verde será suficiente para obtener la aprobación de los reguladores nacionales de los Estados miembros. Por el momento, el Gobierno de España cifra en cerca de 140 millones las dosis que recibirá por la vía europea para inmunizar a 80 millones de personas.

La sugerencia de los especialistas

Más pronto que tarde, Illa deberá acotar la fórmula matemática detrás del reparto. La OMS sugirió comenzar a inmunizar al 3% de la población de cada país e ir aumentando este porcentaje, progresivamente, hasta llegar al 20%. El plan, para muchos especialistas, hace aguas. Un grupo de 19 científicos de universidades de primer nivel mundial -de Oxford a Toronto-, se inclinaron por una distribución supeditada al número de "muertes prematuras" que el fármaco evitaría en un país determinado. Así lo sellaron en un comunicado publicado en la revista 'Science'. El documento de 'Líneas Maestras de la Estrategia de Vacunación' que redactó la cartera de Salvador Illa mira en esta segunda dirección.

Por el momento, la cartera se reserva cualquier aclaración, más allá de que las proporciones del reparto estarán directamente relacionadas con las cifras de población que, cada CCAA, pueda encuadrar en alguno de los grupos prioritarios. De primeras, esto acota la inmunización a las personas en residencias, los trabajadores de estas instalaciones y el personal sanitario. Así, un vistazo a estos sectores permite estrechar el cerco sobre los términos en que tendrá lugar la distribución del antídoto en esa primera fase -de enero a marzo.

En 2019, España contaba con 271.696 plazas de residencias, sumando las de los centros públicos y privados. Aunque la cifra solo permite aproximar las prioridades del reparto, si se atiende a este indicador, son las CCAA de Cataluña (49.414), Madrid (37.305) y Castilla y León (34.464), las que suman más plazas correspondientes a personas que viven en residencias, primer grupo de riesgo y colectivo prioritario para la administración del antídoto.

Solo Madrid ha sacado a debate las previsiones de dosis, pero son muchas las voces que ya han deslizado advertencias sobre la distribución del antídoto. Castilla-La Mancha trasladó su deseo de que los criterios de reparto fueran "objetivos". La Información ha tratado de aclarar con el Ministerio de Sanidad si será necesario que los criterios de suministro, que se debatirán en el Consejo, obtengan el voto unánime del órgano o bastará con un apoyo mayoritario. La cartera no ha resuelto la cuestión. El antecedente más cercano se halla en la aprobación del plan de medidas para la Navidad. En dicha ocasión, Illa declaró "de obligado cumplimiento" ese acuerdo de mínimos pese a la abstención de Cataluña y el 'no' de Madrid.