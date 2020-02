El Gobierno llama a la calma con el virus y convoca a las CCAA para coordinarse

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el caso positivo de La Gomera está aislado y ha reclamado confianza en el sistema nacional de salud, por lo que ha convocado una reunión con las comunidades autónomas para coordinar el seguimiento de los casos.

Sanidad celebra este sábado una reunión del Comité de Seguimiento del coronavirus, que se produce tras la confirmación anoche el primer caso en España, uno de los cinco turistas alemanes que estaban aislados en el Hospital de La Gomera. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha concretado que el caso positivo de La Gomera "tiene cuadro leve", mientras se mantiene el seguimiento de los otros cinco turistas alemanes que de momento no presentan síntomas y a los que se les volverá a revaluar en unos días.

"Tanto el caso positivo, que tenía una sintomatología leve, como los otros cinco están perfectamente y no presentan ningún síntoma", ha puntualizado, aunque se mantiene el seguimiento dentro del hospital por si desarrollaran algún cambio. "Todo sigue según lo esperado", ha agregado.

"Los casos que se han puesto en cuarentena se verificarán en los próximos días, por si se hubiera contagiado antes", ha dicho Simón, quien ha detallado que el caso positivo tuvo contacto en Alemania durante un congreso con una mujer que dio positivo en ese país y poco después viajó junto con los otros turistas alemanes a Canarias.

Además, ha explicado que los españoles repatriados de China y que han pasado la primera noche en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, "están todos bien, no ha habido ninguna incidencia y se está estableciendo la rutina para las visitas de los familiares". "No han tenido ningún contacto de riesgo, so personas sana pero que han salido de una zona a la que se le impuso cuarentena en China; su ingreso está motivado por el seguimiento de los protocolos que iniciaron en ese país", señala.

El ministro de Sanidad ha anunciado la reunión la próxima semana con las comunidades autónomas "para reforzar la situación y la coordinación". "Se trata de seguir trabajando en la mismas línea, de coordinación y seguimiento diario de la situación y de las decisiones basadas en los criterios de los expertos", ha señalado Illa.

El ministro ha confirmado que el presidente Pedro Sánchez, quien tambíen ha llamado a la calma en su cuenta de Twitter, está puntualmente informado de la situación. El jefe del Ejecutivo ha escrito un mensaje antes de la reunión del comité de seguimiento de la emergencia internacional en la que ha resaltado que "España tiene un sistema sanitario fuerte y red de alerta y detección con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la OMS".