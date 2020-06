El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que "se le van las fuerzas", aunque aun tienen para aguantar, tras varios meses de lucha contra el coronavirus que han dejado a los equipos sanitarios del país muy cansados.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este martes al ser preguntado por si él y su equipo "tenían las mismas fuerzas que en el mes de marzo", en la que ha explicado que algunos sanitarios si han podido tener ya un descanso, pero los equipos de salud pública aun no han disfrutado de él. "Yo aguantaré lo que tenga que aguantar", ha enfatizado, al destacar el esfuerzo enorme que hacen los equipos de salud publica por mantener la información los más actualizada y con la máxima calidad posible, pese a que, en algunos casos, no se llega a alcanzar la que "desearíamos todos".

También ha subrayado la presión que sufren estos equipos de salud pública para reaccionar ante cualquier brote, tanto para detectarlo como para hacer el seguimiento necesario de los contactos de los contagios, y se ha mostrado partidario "de empezar pronto a modificar la presión" que se ejerce sobre estos equipos. Además, el experto ha recordado que la situación de los profesionales sanitarios durante la pandemia ha sido muy crítica y les ha dejado un fuerte impacto, por lo que Sanidad ha trabajado desde el principio para mitigar estas repercusiones psicológicas.

Para ello se habilitó un teléfono de atención al que han recurrido también familiares de los fallecidos que "no han podido hacer el duelo" y supervivientes que "han pasado por situaciones de alto riesgo", según ha explicado Simón. Un teléfono que ha estado muy activo, ha recalcado, lo que demuestra el impacto psicológico de la pandemia, por lo que ha anunciado que tanto el ministerio como las comunidades seguirán trabajando en este terreno.

El epidemiólogo ha sido preguntado también por algunos estudios clínicos que señalan que el Covid-19 tienen una cepa más virulenta en España que en otros países, lo que no ha podido confirmar. "No sabemos si son más o menos virulentas en España", ha dicho Simón quien se ha mostrado contrario a comparar la letalidad entre países que produce este coronavirus, al considerar que no se sabe si otros países han hecho los mismos estudios de seroprevalencia o cuántos contagios están detectando.

Ha recordado que la letalidad en España está alrededor del 12% y ha dicho que "si otros consiguen menos, ¡enhorabuena, mi más sincera enhorabuena!, pero el objetivo no es que ellos tengan más sino que nosotros tengamos los menos que podamos".