Santamaría negó a Junqueras negociar el 1-O: "Sobre ese asunto no hubo diálogo"

Pasaban las 12.35 horas cuando la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría entraba en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo para declarar como testigo por los hechos relacionados con la deriva soberanista catalana. Aunque ha arrancado su intervención un tanto nerviosa, la 'popular' ha adquirido seguridad conforme ha ido respondido a las preguntas de las partes. Ya en la primera ha dejado clara su postura: el Gobierno de Mariano Rajoy nunca se sentó a negociar acerca de la consulta del 1 de octubre. Sí se produjeron tres reuniones entre ella y Oriol Junqueras para tratar otros asuntos de Cataluña y, en todas ellas, la exvicepresidenta declinó hablar del referéndum.

"Me reuní en tres ocasiones con Junqueras. La primera en abril de 2016 para tratar una serie de pretensiones de la Generalitat, una de ellas era el referéndum. En ese punto nunca quise entrar porque no es disposición del Gobierno sino de la soberanía de pueblo español abordar esta cuestión y dije que sobre ese tema no tenía nada que hablar", ha apuntado añadiendo además que el Ejecutivo popular "nunca se prestó" a este extremo porque para ello era necesaria la reforma de la Constitución, posibilidad que "nunca" se planteó. Igualmente ha destacado la trascendencia del segundo encuentro en el que también participó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien declarará también como testigo al término del turno de Santamaría.

Sobre este segundo encuentro, celebrado igualmente en junio de ese año en su despacho de Moncloa, Santamaría ha destacado que el objetivo era tratar la "muy dramática" situación financiera de Cataluña. El tercero y último se produjo en Cataluña ya en enero de 2017, y en el mismo Junqueras se reafirmó en la pretensión del Govern afirmando que tenía el mandato exclusivo de abordar la petición de un referéndum, tema que de nuevo no se trató ante su negativa a abordarlo. "Sobre este asunto no había diálogo ni ninguna capacidad e entendimiento", ha apostillado.

"Les dijimos una y otra vez que no siguieran por ahí"

Su relato de los hechos choca frontalmente con el mantenido por el diputado de ERC Joan Tardà y el expresidente catalán Artur Mas, también como testigos, no solo en lo que respecta al diálogo entre ambos gobiernos sino también en los motivos que llevaron al Ejecutivo de Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017. Igualmente ha negado que fuera una declaración simbólica y ha enumerado cuatro motivos por los que se suspendió la autonomía de Cataluña: "Defender la soberanía nacional, garantizar el cumplimiento de la Ley, defensa de la convivencia y mantener el acuerdo político", ha relatado.

Ya a preguntas del fiscal del caso Javier Zaragoza, Santamaría ha insistido en que se vieron abocados a recurrir al 155 ante las advertencias "públicas y notorias" a los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont de que "no siguieran por ahí". Así las cosas ha respondido que "por supuesto" estaba en riesgo el orden constitucional y que había "un grave intento de erogación" de Cataluña. "Se había declarado unilateralmente la independencia y habíamos visto su comportamiento. Había una vulneración muy grave del orden Constitucional", ha apostillado.