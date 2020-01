Santamaría,Tocino o Ana Ferrer, la élite jurídica llega a 'Women in a legal world'

"Pensamos que querer es poder. Es una cuestión de voluntad". Con esta frase pronunciada por una de las integrantes de Women in a Legal World se podría describir el éxito que en poco más de un año de vida ha conseguido este movimiento que trabaja por incluir a las mujeres del sector jurídico en puestos de alta dirección. La asociación que preside la socia de Roca Junyent, Marlen Estévez, nació de "un sueño", como ella misma dice, y en un periodo fugaz ha logrado aglutinar a mujeres de la talla de Soraya Sáenz de Santamaría, Isabel Tocino o la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer.

En apenas unos meses, la asociación que trabaja para que sea efectiva una mayor presencia de mujeres en los puestos de alta dirección, ha conseguido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les convocara a una reunión en Moncloa y que la primera edición de sus premios, en los que se reconoció la trayectoria de la primera presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, contara con la Reina Letizia como presidenta de honor. Ahora, aunque reconocen que les queda mucho trabajo por hacer en España, buscan dar a conocer el proyecto fuera de las fronteras y ya han participado en la cumbre latina que organiza la ONU mientras que preparan su intervención en la próxima Cumbre del 'Women 20' (W20), grupo que trata los temas de las mujeres en el G-20.

"Esto es una cadena de favores y aquí todos tenemos que agradecer y que dar", explica Estévez en entrevista con este medio. La jurista asegura que 'Women in a Legal World' se caracteriza por ser una asociación transversal que busca la implicación activa de todas las asociadas. El objetivo, de hecho, es actuar a modo de canal, de nexo entre las juristas que quieren aportar su grano de arena para que haya más paridad en el sector. Tanto es así que la pionera de este proyecto asegura que el verdadero reto para este 2020 es conseguir un 20% más de mujeres "como mínimo" en puestos de responsabilidad.

"Es una cuestión económica"

La finalidad es incluir a más mujeres en puestos de alta dirección en un sector cuyo modelo de liderazgo es claramente masculino. Según explica Clara Cerdán Molina, vicepresidenta de WLW, no se trata de una cuestión de Justicia o de ética sino económica. "Verdaderamente pensamos diferente, somos complementarios y unos consejos mas diversos son unos consejos más competitivos", explica. Su mensaje es claro: la integración de la mujer en este ámbito es responsabilidad de todos, por ello aseguran que no se trata de un movimiento en el que solo tengan cabida el sector femenino, al contrario, consideran que los hombres tienen que creer en la igualdad si es que se pretende un cambio verdaderamente efectivo.

"Esto no es una lucha de unos contra otros, esto es algo de todos. No es una oportunidad para ellos sino que para mi es una necesidad que estén. Cuando se pierde el talento femenino, perdemos todos", dice Estévez, la cual todavía se sorprende del éxito que ha tenido esta iniciativa que apenas cuenta con año y medio de vida. "Es increíble la cantidad de fe que puso mucha gente para sacar esto adelante. El mérito también lo tienen las personas que han creído en la necesidad del proyecto", explica y confiesa que parte del secreto del triunfo de la asociación ha sido la actitud positiva de las precursoras del proyecto, entre las que se encuentra Ana Martínez, la directora de Gabinete de Presidencia Consejo General de Procuradores de España y secretaria de WLW.

"Nos ha sorprendido el éxito de la asociación y de que mujeres con una carrera tan consolidada hayan querido apoyarnos desde el principio. Todas las puertas a las que hemos llamado nos las han abierto siempre y el tiempo nos ha demostrado que las mujeres querían dentro del sector que hubiese una asociación como esta en la que hemos creado una red y en la que todos los perfiles nos sentimos cómodas. Todavía estamos impactadas por el éxito", recalca Martínez, mientras que Noelia Marcos, directora de la Revista de Arbitraje CIAR Global y vocal de WLW, destaca que la clave del triunfo ha sido que han actuado a modo de "red" para unir las iniciativas de todas las mujeres interesadas por el proyecto.

"The sky is the limit"

Las integrantes de la junta directiva y pioneras de esta iniciativa son conscientes de que parte del éxito reside también en la clara voluntad de todas y cada una de ellas para que este proyecto que desarrollan en paralelo a sus obligaciones profesionales y sin ánimo de lucro, pueda llegar a buen puerto. De hecho, aseguran sentirse unas personas privilegiadas y quieren devolver a la sociedad lo recibido, de manera que en su mensaje no hay ápice de crispación ni margen para la negatividad. Una filosofía que comparten las mujeres que se acercan a ellas con el fin de participar como socias del proyecto.

"Normalmente cuando se nos acercan no es para quejarse sino preguntando: ¿qué puedo hacer yo? Quiero formar parte de esto. No es tanto volumen lo que nosotros queremos ganar como calidad, gente que de verdad esté comprometida, que quiera sumarse a proyectos comprometidos. "The sky is the limit", dice Estévez, la cual reconoce que desde Latinoamérica reciben cada vez más consultas para pedir asesoramiento a la hora de emprender iniciativas parejas de esta asociación que incluso cuenta con una Junta de Jóvenes juristas. Esta 'rama' de WLW la pueden integrar las abogadas menores de 35 años mientras que para ser socia del movimiento originario se precisa una experiencia en el sector legal de más de 10 años.

Prueba de que este movimiento no ha hecho más que empezar es la cantidad de proyectos en los que trabajan de cara a los próximos meses. Así, preparan ya charlas jurídicas en universidades (como la del Centro Universitario Villanueva), grupos de trabajo para mejoras legislativas que potencien la diversidad y competitividad (como la Ley 11/2018 sobre información no financiera o el Real Decreto Ley de Igualdad) además de la creación de un observatorio de despachos y empresa o la puesta en marcha de comisiones. Sobre este último punto destaca el foro de consejeras que dirige Silvia López, tesorera de WLW y miembro de la junta directiva, la comisión internacional o la comisión de ética y sostenibilidad.