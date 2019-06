Santander contraataca a Benjumea por la demanda de Abengoa: "Es pura ficción"

El Banco Santander y HSBC han respondido a la demanda millonaria que interpuso el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea en varios juzgados de Madrid contra las dos entidades que no es más que una "estrategia procesal" la cual, a su juicio, carece de lógica porque no son los responsables de la fallida ampliación de capital de 2015 que abocó a la multinacional sevillana a situación de preconcurso de acreedores. Tanto es así que en su escrito apuntan que la demanda civil "realiza un incierto e interesado relato" hasta "transformar la realidad en una pura ficción".

En julio del año pasado la sociedad familiar de Benjumea, Inversión Corporativa (IC), interpuso una primera demanda contra los bancos a la que siguió otra más presentada en noviembre por Finarpisa y Ardanchón, sociedades accionistas de Abengoa. En total, Benjumea reclamaba más de 1.000 millones de euros en calidad de responsables por no hacerse efectiva la ampliación de capital de 650 millones de euros la cual, según relató en sede judicial, vino condicionada a su cese como presidente de la multinacional.

Sin embargo, ambas entidades exponen en sendos escritos remitidos al Juzgado de Instrucción 86 y 43 de Madrid, respectivamente, que estas demandas constituyen "el segundo acto de estrategia procesal" diseñado por Benjumea a través de sus sociedades. Así, mientras la defensa de HSBC denuncia este extremo, la entidad que preside Ana Botín matiza que las demandas civiles incluyen "afirmaciones imposibles" en lo que respecta a las consecuencias que sufrió Abengoa tras no hacerse efectiva la ampliación de capital, de acuerdo con los escritos a los que ha tenido acceso este diario.

"Carente de lógica y sentido común"

"Lo expuesto hasta ahora pone de relieve que ningún acto antijurídico o culpable cabe atribuir a las demandadas. Tampoco tiene base alguna los planteamientos en torno a sus consecuencias", responde el escrito en relación a la demanda según la cual la demora de la firma de la carta preliminar (del día 14 al 23 de septiembre de ese año) fue lo que frustró la operación y, consecuentemente, llevó a la compañía sevillana al preconcurso. Dicha afirmación, según relatan, es incierta y "carece de toda lógica o sentido común" porque la causa del declive de la compañía se debió a la desconfianza existente entonces "en amplios sectores del mercado".

Sobre este punto concreto, la defensa de la entidad hongkonesa replica que si no se rubricó la operación fue porque la otra parte no cumplió con las condiciones plasmadas en dicha carta. Entre ellas recoge el hecho de que IC, una de las sociedades querellantes, no suscribiera el "irrevocable compromiso" de aportar 120 millones de euros en el grupo de ingeniería andaluz. También se refiere al cese del entonces presidente de la firma para apuntar que si de verdad le interesaba cerrar la firma del contrato tendría que haber dimitido el mismo día 14.

Ante la postura de Benjumea acerca de que fue la falta de liquidez de la compañía lo que la acabó abocando a preconcurso de acreedores, el Banco Santander manifiesta a través de su escrito que esta "oscura estrategia" carece de razón de ser porque las dos entidades demandadas eran acreedoras de Abengoa por importantes cantidades y, por tanto, "ningún sentido tenía torpedear la compañía". "La situación era y fue la contraria. Su interés estaba en apoyar a Abengoa a diferencia de otras entidades, que rechazaron esa posibilidad ante las dudas que generaba. Ningún propósito podría tener de perjudicar a Abengoa y abocarla a los mecanismos de reestructuración de la Ley Concursal que ha deparado pérdidas millonarias a mi mandante", reza el escrito.

Demandas acumuladas y audiencia a la vista

Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que las dos demandas se acumularon en la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid, cuya titular, la magistrada Carmen Iglesias, señaló audiencia previa ya el pasado año. Sin embargo, la presentación de más demandas llevó a la instructora a suspenderla. Con todo, las mismas fuentes explican que tiene previsto dictarla de nuevo en los próximos meses una vez termine de acumular todos los escritos incorporados a este procedimiento. Las demandas civiles presentadas por las sociedades vinculadas a Benjumea se sustentan en la sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2018 mediante la cual se absolvió a la excúpula de la firma por las indemnizaciones que cobraron a su salida.

La resolución determinó que, de la vista oral practicada, no había quedado acreditado que fuera fingido el cese por parte del Consejo de Administración de Abengoa de su entonces presidente, sino que fue una "imposición" de las entidades bancarias que iban a asegurar la ampliación de capital anunciada al mercado en agosto de 2015. Añadió además que así se lo comunicó "de manera sorpresiva" el mismo día que estaba prevista su firma el exvicepresidente del Banco Santander, Rodrigo Echenique, por el también absuelto en la causa Antonio Fornieles. Sin embargo, el banquero negó estos extremos en sede judicial y dijo que fue una recomendación ante las dudas crecientes en el mercado sobre el devenir de la compañía sevillana.