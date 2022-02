Sayas y Adanero defienden su inocencia ante UPN para esquivar las expulsiones.

El diputado de UPN Sergio Sayas ha sostenido este lunes ante el Comité de Garantías y Disciplina de UPN que no ha "incumplido" la disciplina del partido al votar en contra de la reforma laboral, pese a que la decisión de la dirección era que debía apoyarla. "Voy a ir a por todas para defender mi permanencia en el partido, es un partido en el que creo, es un partido en el que quiero seguir y creo que no hay ninguna razón que pueda justificar ni una expulsión, ni un cese de militancia, ni sanción de ningún tipo porque en ningún caso hemos incumplido los estatutos del partido", ha dicho.

Sayas ha comparecido durante menos de una hora ante el Comité de Garantías y Disciplina, después de que tanto a él como al diputado Carlos García Adanero les hayan abierto expediente por su rechazo a la reforma laboral. A la salida de su comparecencia, a la que ha acudido acompañado del abogado Eduardo Ruiz de Erenchun, Sayas ha afirmado, en declaraciones a los medios, que ha explicado su "relato de los hechos, qué es lo que sucedió, a decir que en ningún momento" incumplió "ninguna disciplina de partido, puesto que el Comité Ejecutivo no había decidido lo que los tres miembros de la dirección dicen que había decidido, sino que el Comité Ejecutivo había puesto, además de mandatar a estas tres personas para negociar, dos condiciones".

Según Sayas, la primera condición era que "el acuerdo sirviera para desgastar la relación del PSN con Bildu y la segunda, que esa cuestión fuera visible para los ciudadanos navarros, lo que a nuestro parecer no se cumplía, porque si el precio del acuerdo era la reprobación de Enrique Maya -alcalde de Pamplona-, el precio era insuficiente, y si el precio era dinero para el Ayuntamiento de Pamplona, era el mercadeo que criticamos en otros". "El único precio posible era la ruptura de la relaciones del Partido Socialista con Bildu, un precio que el Partido Socialista no estaba dispuesto a pagar, y por tanto no teníamos ningún argumento que contar a los ciudadanos navarros", ha afirmado.

El diputado ha asegurado que "eso es lo que ha pasado, hemos explicado esto y ahora esperamos la decisión que toma el comité de garantías", decisión para la que desconoce los plazos. "No me han explicado nada, me han hecho preguntas sobre los hechos, nada más", ha señalado, para afirmar que está "en un partido democrático y lo que espero es que se juzguen democráticamente estos hechos y con total objetividad".

Tras ello, ha considerado que "nos han linchado en los órganos del partido, pero espero del Comité de Garantías que actúe de manera independiente porque así lo espero en un partido que considero democrático y en el que he militado de manera democrática toda mi vida". Sayas ha asegurado que va a "seguir siendo diputado de UPN y espero también seguir siendo miembro de UPN, el partido donde he militado 22 años y donde espero hacerlo el resto de mi vida". Sobre la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria, Sayas ha preferido ir "paso por paso, de momento estamos jugando en este paso".

Los valores de UPN

Por su parte, Carlos García Adanero ha asegurado a la salida de su declaración que el voto contrario a la reforma laboral ha servido para defender "los valores y principios de UPN". Adanero ha señalado a los medios de comunicación que "por lo menos he tenido la oportunidad de explicarme, lo cual ya está muy bien, que por lo menos haya gente que te escuche y que esté dispuesta a escuchar, y a partir de ahí ya veremos lo que pasa". Ha valorado de su comparecencia "sobre todo que me he podido explicar y con tranquilidad, que hacía falta".

"Es un órgano que te escucha, no es llegar a un sitio que te digan 'estás expulsado'. Estos por lo menos atienden lo que les dices y luego ya tomarán la decisión que sea", ha indicado. Adanero ha defendido que "no se han incumplido los estatutos, no hemos ido en contra de los principios y valores de UPN, al revés, todo lo contrario, hemos defendido los principios y valores de UPN, por lo tanto, la conciencia tranquila y yo creo que sin mucho recorrido esto".

Adanero desconoce en qué fecha podría tomar una decisión el Comité de Garantías. "Tienen que hacer un escrito, luego hay que responder, no sé cuántos días", ha apuntado, y ha declinado pronunciarse sobre si está dispuesto a acudir a la vía judicial. "Paso a paso, primero habrá que ver qué se dice aquí y ya veremos", ha indicado. Por el momento, ha dicho que se ve en UPN y con su acta de diputado. "Así estoy, creo que no hay motivos para estar de otra forma, o sea que de momento sí", ha asegurado, para señalar que no va a entregar el acta. "Eso de pedir 'dame el acta porque has votado diferente', pues si hubiéramos hecho eso siempre la mitad del partido ya no estaría aquí", ha asegurado.

Sobre la posición que mantuvo él mismo en el año 2008, cuando el entonces diputado Santiago Cervera se mostró disconforme con la decisión del partido de abstenerse a los Presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero y Adanero recriminó a Cervera su posición, el hoy diputado ha afirmado que no recordaba lo ocurrido entonces. "Pues ahí está la hemeroteca, lo que dije en aquel momento ahí estará", ha afirmado.