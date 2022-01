El sector cárnico se rebela y no descarta acciones legales contra Alberto Garzón. 

El sector se rebela. La patronal cárnica Anafric ha afirmado que se reserva el derecho de emprender acciones judiciales si el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no rectifica públicamente sus declaraciones al diario británico 'The Guardian', en las que conjetura acerca de la supuesta exportación de productos cárnicos españoles de mala calidad procedentes de animales maltratados.

"Consideramos una infamia estas declaraciones, una burla y un absoluto desconocimiento del sector. Creemos que Garzón no es consciente de lo que aporta el sector al Producto Interior Bruto (PIB) y del efecto negativo que sus palabras pueden producir en él", ha señalado el presidente de Anafric, José Friguls, quien ha pedido además al titular de Consumo que se estudie la legislación sobre bienestar animal del Gobierno de España, "del cual forma parte, y al cual critica".

"Si son ciertas estas declaraciones, que viniendo de 'The Guardian' así lo parece, son unas manifestaciones graves y totalmente falsas. Por ello, vamos a dirigir una carta al Ministerio de Consumo, que exija la rectificación pública de estas declaraciones. No puede actuar de esta manera, representando al Gobierno de España", ha añadido.

La patronal ha destacado que la industria cárnica es el cuarto sector industrial en España y representa una cifra de negocio de 27.000 millones de euros, más del 22% de todo el sector alimentario español, lo que se traduce en el 2,4% del PIB total español, según los datos de 2020.

El empleo sectorial directo de las industrias cárnicas, que es de más de 100.000 trabajadores, representa el 24% de la ocupación total de la industria alimentaria española. "Con todo el PIB producido, se pagan infraestructuras, que utilizamos todos, o sanidad, por ejemplo. Incluso, señor Garzón también se paga el sueldo con el que usted no hace más que desacreditar a España allá donde va", ha señalado Friguls.

Críticas de los fabricantes de alimentos compuestos

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac) ha exigido una rectificación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus últimas declaraciones sobre el sector agrario, y han reclamado al titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a que actúe en defensa del sector productor español, según ha informado la organización en un comunicado que recoge Europa Press. Al igual que el resto de los sectores productores, la industria de alimentación animal española ha recibido con "sorpresa e indignación" las declaraciones de Garzón en 'The Guardian', mostrando su preocupación por el impacto social, económico y de imagen que tendrán las mismas.

De esta forma, las empresas de Cesfac han recalcado que pueden confirmar "con orgullo" que no solo se rigen por los estándares de producción de calidad más avanzados del mundo, sino que además y como ha demostrado la Agenda de Sostenibilidad Cesfac 2030, están entre las pioneras de la Unión Europea en el suministro de materias primas nacionales e internacionales de calidad, que se han sido producidas de manera sostenible y evitando la deforestación en origen. "Este liderazgo mundial no se consigue por casualidad si no por el trabajo ejemplar y diario de miles de agentes de la cadena a cuyo trabajo desde el desconocimiento se quiere injustamente atacar", ha afirmado el presidente de Cesfac, Fernando Antúnez.

De esta forma, Antúnez ha exigido una "rectificación por parte del titular de Consumo". "En su defecto, cosa que lamentablemente esperamos, deseamos una reacción por parte del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en defensa de un sector que fija población en el mundo rural y que es motor de la economía española", ha señalado. Las empresas y los profesionales que forman parte de Cesfac muestran así su orgullo por los productores ganaderos y cárnicos de España, "servidores esforzados de la sociedad y ejemplo de buen hacer profesional que la sociedad debe conocer", según ha subrayado el presidente de la organización.