Seis CCAA del norte pactan restricciones ante el desafío de Nochevieja por Covid.

Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias han acordado limitar horarios y comensales en hostelería, restauración y el ocio nocturno para intentar frenar la explosión de contagios que ha provocado la variante ómicron del coronavirus, con la mirada puesta en la próxima Nochevieja. Son medidas consensuadas por las comunidades del norte, aunque cada una con sus matizaciones y según su legislación, como consecuencia de la incidencia de contagios nunca vista, en algunos casos con 2.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

Y es que una vez que se ha superado la Navidad, todas las comunidades autónomas se están preparando para afrontar el siguiente desafío: detener el avance de la sexta ola con restricciones de aforos en las macrofiestas y las concentraciones habituales de Nochevieja. Euskadi y Galicia tienen previsto anunciar mañana nuevas medidas, tras las reuniones que mantendrán sus respectivos comités de seguimiento del coronavirus para evaluar la situación.

Otras como Madrid no se plantean imponer restricciones o cierres en la hostería porque, en opinión, de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no sirven para nada, aunque la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional ha anunciado que no autorizará las cinco macrofiestas esta Nochevieja. Andalucía pospone la decisión sobre las restricciones hasta el 4 de enero, día en que prevén evaluar los datos. Tampoco está previsto implantar por ahora restricciones en Extremadura, que se encuentra en el nivel dos de alerta de contagios y entiende que tiene controlada la situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a perseverar en la estrategia del Ejecutivo frente a la pandemia de coronavirus y su nueva variante ómicron, cuyo eje principal es la campaña de vacunación que precisamente este lunes cumple un año desde que se inoculó la primera dosis a Araceli, una nonagenaria de la residencia Los Olmos de Guadalajara. Esta es la situación para los próximos días por comunidades autónomas:

Andalucía

En Andalucía, donde se han contabilizado este lunes casi 20.000 contagios en los últimos tres días, el comité de expertos se reunirá el próximo 4 de enero para analizar la situación e implantar nuevas restricciones si los datos siguen subiendo al ritmo actual. No obstante, el Ayuntamiento de Granada ya ha suspendido la fiesta de Nochevieja en la Plaza del Carmen y modificará el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos para evitar concentraciones. También limitará la celebración de La Toma a los actos de la Capilla Real.

Aragón

El Gobierno de Aragón publicará mañana una orden para adelantar a partir del miércoles el cierre de los locales de hostelería a medianoche y los establecimientos de ocio nocturno a las 02.00 hasta el 15 de enero, con limitación en ambos casos de diez comensales por mesa y prohibición de consumir de pie.

Asturias

Asturias cerrará el interior del ocio nocturno (bares de copas, discotecas y salas de fiesta) desde esta medianoche y durante un mes, medida que ha sublevado a los hosteleros que han protestado frente a la sede del Ejecutivo autonómico.

Baleares

Baleares mantiene la exigencia del certificado covid en todos los establecimientos de restauración de las islas, independientemente de su aforo, y todos los locales culturales. En Menorca se ha decretado el cierre de los restaurantes más representativos de la isla.

Canarias

Canarias mantiene restricciones en Gran Canaria y Tenerife relativas al aforo -el 50 por ciento al aire libre y el 33 por ciento en interiores- y con la limitación a seis del número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados. Los establecimientos hosteleros cierran a las 02.00 y se ha cancelado el tradicional recibimiento de los Reyes Magos en el estado Heliodoro Rodríguez.

Cantabria

Cantabria ha limitado los horarios en la hostelería y el ocio nocturno para frenar los contagios a partir de las 00.00 horas del miércoles ante la explosión de contagios registrada en la región. Cincuenta de los 102 municipios están este lunes en nivel alto (3) de riesgo por contagio de covid-19, entre ellos todos los de más de 5.000 habitantes, y por tanto desde mañana no podrá abrir el ocio nocturno y la hostelería tendrá un aforo del 75 por ciento de su capacidad.

Castilla La Mancha

La Junta no se plantea, a día de hoy, implantar nuevas restricciones si no hay un cambio radical en los datos de coronavirus durante los próximos días.

Castilla y León

Castilla y León no impondrá restricciones adicionales, como la limitación de aforos o el cierre del ocio nocturno, aunque sí recomienda limitar las reuniones estas navidades.

Cataluña

El Govern mantiene el toque de queda, el cierre de discotecas y la limitación del aforo en el interior de los locales de restauración, medida que ha sido recurrida por el sector del ocio nocturno para poder reabrir en Nochevieja.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana se mantiene la obligación de presentar el pasaporte covid en toda la hostelería, incluidas las terrazas hasta el 31 de enero. El president de la Generalitat, ha recomendado el uso de mascarilla y evitar las aglomeraciones en las celebraciones de Nochevieja y las cabalgatas de Reyes.

Extremadura

Extremadura está en el nivel dos de alerta de contagios, por lo que su gobierno no se plantea aprobar nuevas restricciones, toda vez que entiende que la situación en los hospitales está controlada.

Galicia

Galicia, con casi 2.500 contagios en la ultima jornada, tiene previsto adoptar medidas para reducir las reuniones sociales en los y encuentros de Fin de Año. De hecho, mañana se harán públicas las restricciones tras la reunión del comité científico de este lunes.

La Rioja

A partir del miércoles el cierre de los locales de hostelería será a medianoche y el los establecimientos de ocio nocturno a las 02.00 hasta el 15 de enero, con limitación en ambos casos de diez comensales por mesa y prohibición de consumir de pie.

Madrid

La Comunidad de Madrid no cree que sea el momento de imponer restricciones o cierres en la hostería aunque no se van a autorizar las cinco macrofiestas que habían solicitado permiso para Nochevieja con aforos masivos -entre 500 y 1.000 personas-.

Murcia

El Gobierno murciano mantiene hasta el 14 de enero el cierre de la actividad no esencial a la una de la madrugada, como el ocio nocturno, la limitación del número de comensales por mesa y el cierre de las pistas de baile. También mantiene la reducción del aforo del ocio nocturno al 30% y la exigencia del certificado Covid en estos locales.

Navarra

El Gobierno de Navarra ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el aval para extender el pasaporte covid a residencias, hoteles y gimnasios y limitar el horario de la hostelería a la 01:00 de la madrugada, hasta el próximo 14 de enero.

País Vasco

Euskadi aprobará mañana nuevas restricciones para Nochevieja y Año Nuevo, que se centrarán en la limitación de aforos, en la prohibición de consumo de pie en la hostelería y en la limitación de 10 clientes por mesa.