¿Semana Santa a la fuga? Los controles en carreteras, más intensos que nunca

Viernes de Dolores. Día grande en las carreteras españolas en cuanto a tráfico y problemas de circulación por el tradicional comienzo de las fiestas de Semana Santa. Al menos, hasta el estado de alarma que atraviesa España, donde están prohibidos casi todos los desplazamientos posibles. Pero eso no quita para que también sea un día grande para el Ministerio del Interior, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico que, en ese orden jerárquico, preparan una intensificación de los controles de seguridad en las carreteras españolas.

Hay que quedarse en casa. Es lo que se viene repitiendo desde el 14 de marzo y cada viernes se han habilitado dispositivos especiales para impedir que los desplazamientos de fin de semana supongan un peligro añadido de salud pública. Más si cabe en un día como hoy en el que se podrían dar picos de movimiento añadidos por la festividad, tal y como acaba de confirmar el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, encargado de ofrecer los datos diarios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Covid.

"Hoy es viernes. Hoy comienza un nuevo fin de semana y les recuerdo que está prohibido el traslado a residencias de fin de semana y por eso, se van a reforzar los controles", ha dicho, antes de subrayar las graves consecuencias que se afrontan si se reincide en la desobediencia para estos supuestos.

"Policía Nacional y Guardia Civil, con el apoyo de las policías autonómicas y locales, intensificarán su presencia y aumentarán los puntos de control situados en los accesos de entrada y salida de las ciudades y en las carreteras españolas este fin de semana para prevenir los desplazamientos indebidos que vulneren las limitaciones a la movilidad impuestas con el estado de alarma", ha sido el mensaje que se ha lanzado desde las autoridades antes de cada sábado.

Un ejemplo de ello se ha confirmado este mismo mediodía desde Cádiz, donde la Policía Local de Chiclana de la Frontera (localidad de entrada a la costa más turística de la provincia) y la Guardia Civil volverán a intensificar los controles de vehículos en las carreteras de acceso a la ciudad y a la zona de la costa.

"Aunque desde hace varias semanas se han intensificado los controles de vehículos en estas vías de acceso a la zona de la costa y a pesar de que apenas llegan en personas con destino a sus segundas residencias, no podemos bajar la guardia y debemos seguir controlando el tráfico de vehículos en las carreteras de Chiclana, para así evitar desplazamientos innecesarios", ha indicado el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera.

"Esperemos que continúe el descenso del número de desplazamientos no imprescindibles en el municipio y que no se produzcan llegadas de personas a sus segundas residencias, porque se trata de motivos de infracción, que serán castigados por los cuerpos y fuerzas de seguridad", ha señalado Vera, quien también ha admitido que, frente a lo que aseguran varios "bulos" en internet, no se están detectando llegadas de residentes de otras autonomías.

Según se especifica desde la DGT este incremento de controles se limita exclusivamente a la situación del estado de alarma, es decir, que la prioridad es comprobar que el usuario tiene autorización para desplazarse y no se añadirán otras medidas habituales de vigilancia como test de alcohol y drogas o de velocidad. La prioridad, también para las fuerzas de seguridad, es la salud en estos momentos.

También se han elevado las precauciones cada fin de semana después de que en el primero tras el estado de alarma, el viernes 20 de marzo, sí se observase más movimiento de lo normal en estas condiciones. Grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao se anotaron miles de movimientos no autorizados.

Por lo tanto, desde entonces no solo se han intensificado los controles sino que se ha informado de las consecuencias: solo el domingo pasado, el del 29 de marzo, 84 personas fueron detenidas por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por incumplir las condiciones de confinamiento previstas en la lucha contra la pandemia.

Además, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil levantaron un total de 9.430 actas con propuestas de sanción por distintas violaciones del Real Decreto 463/2020 de instauración del estado de alarma. Estas cifras no incluyen la actividad de las policías autonómicas y locales.