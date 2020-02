Sánchez evoca a Guaidó como "líder de la oposición venezolana" en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este miércoles a Juan Guaidó como "el líder de la oposición en Venezuela" en una sesión de control al Ejecutivo, la primera de la legislatura, en la que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el primero en abrir la 'caja de Pandora', al preguntar directamente al presidente del Ejecutivo sobre la polémica visita de la vicepresidenta venezolana.

Pedro Sánchez ha respondido tajante a la cuestión: "Lo que hizo Ábalos es evitar una crisis diplomática con Venezuela" . Y es que el 'caso Delcy' aún no ha abandonado al titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a pesar de los esfuerzos de Borrell desde Europa y Laya desde Exteriores han tratado de 'rebajar' la presión.

Sánchez ha hecho esta alusión a Guaidó como respuesta a una pregunta del propio Abascal, sobre si Ábalos se reunió con la vicepresidenta venezolana siguiendo "instrucciones expresas" del presidente del Gobierno de España. El presidente de Vox ha increpado al presidente: "Si la orden la dio usted, dimita, si Ábalos decidió por su cuenta, mejor que se vaya... y si la orden la dio Maduro mejor que se vayan todos". A lo que Sánchez ha respondido: "Ustedes se hacen pasar por amigos de Venezuela... pero les importa lo mismo que España, es decir, nada".

El Partido Popular exige una rectificación

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, no ha tardado en exigir al jefe del Ejecutivo,Sánchez, una "rectificación pública" tras llamar a Juan Guaidó "líder de la oposición" y no presidente encargado de Venezuela, "asumiendo el lenguaje del chavismo" y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha acusado a Sánchez de "presionar" a otros líderes europeos para que, igual que hizo él, no recibieran a Juan Guaidó, y a empresarios españoles para que no asistieran a la conferencia que éste ofreció en el Foro de Davos, aunque en ambos casos "fracasó".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que el titular de Transportes "hizo su deber" al evitar una crisis diplomática y ha defendido las relaciones de su Gobierno con Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. Para demostrarlo, ha recordado unas palabras del dirigente venezolano en las que aseguraba que tenía las "mejores relaciones con España" y que iban a "seguir insistiendo en trabajar con todos". "Está bastante clara la posición del líder de oposición en Venezuela", ha concluido Sánchez, quien ha acusado al presidente de Vox de "usar" Venezuela y España para hacer "ruido", que es "lo único que saben hacer".