Grande-Marlaska rechaza dimitir tras el caos en de inmigrantes en Arguineguín. 

No piensa marcharse. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que no va a dimitir después de que la Policía facilitara este martes la salida de más de 200 inmigrantes del muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, sin un lugar donde ir. "No, no voy a dimitir", ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al ser preguntado por la diputada del PP Ana Belén Vázquez si pensaba dimitir "por su incompetencia" para gestionar la crisis provocada por la llegada masiva de inmigrantes a Canarias.

#SesiónDeControl Ana Vázquez, @anadebande, del @GPPopular, pregunta al ministro de @interiorgob, Fernando Grande-Marlaska, “qué medidas va a tomar para solucionar la crisis de la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Canarias” pic.twitter.com/itTHlVBPeD — Congreso (@Congreso_Es) November 18, 2020

Grande-Marlaska ha subrayado que su departamento está investigando "lo ocurrido" este martes en Arguineguín y ha avanzado que se tomarán las "medidas necesarias" y que "si se observa que ha habido descoordinación", no tendrá "inconveniente en reconocerlo". Entre 200 y 250 inmigrantes magrebíes que permanecían en ese muelle, junto a otras 2.000 personas, fueron conducidos a primera hora de la tarde de este martes por la Policía fuera de esas instalaciones y posteriormente trasladados en autobuses fletados por el Ayuntamiento de Mogán ante la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas, sin que nadie les ofreciera un lugar donde pernoctar. Una parte de ellos, finalmente, pasaron la noche en un establecimiento hotelero.

Oramas (CC) carga contra el Gobierno



Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha arremetido duramente contra el Gobierno central a causa de la crisis migratoria que está atravesando el archipiélago canario y ha preguntado si es que tiene que volver el grupo terrorista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "haga caso a Canarias".

"¿Somos España y Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista o resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso?", ha preguntado la parlamentaria canaria durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre los migrantes que se encuentran hacinados en distintos muelles del archipiélago a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo central.

A este respecto, Oramas también ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "como pide Podemos", y la del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "como pide el PSOE". La diputada de Coalición Canaria, que ha reprochado duramente al Gobierno esta crisis migratoria en el archipiélago, ha pedido al Gobierno que hagan caso a ONGs como Acnur y Cruz Roja y ha exigido a los distintos ministerios del ámbito migratorio que se reúnan para dar una solución a este problema.

"No tenemos capacidad de acogida", ha lanzado Oramas en un discurso que ha encontrado el aplauso de una parte de la Cámara Baja, pero sin embargo ha sido rechazado por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, a la cuál iba dirigida su pregunta inicial en la sesión de control.

"Con los temas migratorios no valen los atajos"

Calviño ha censurado la "hipérbole" en el discurso de la diputada canaria porque eso "no aporta soluciones a los ciudadanos" y le ha animado a "trabajar juntos" como, según ha defendido, está realizando el Gobierno central con el Ejecutivo de Canarias. "Con los temas migratorios no valen atajos", ha subrayado la vicepresidenta tercera, que ha reivindicado la labor del Ejecutivo central en Canarias porque, según sus palabras, el Gobierno tiene al archipiélago "en la cabeza y en el corazón".

A este respecto, ha recordado las partidas destinadas a Canarias en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y le ha instado a que su partido apoye estas cuentas públicas para que el archipiélago pueda contar con las inversiones.