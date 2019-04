Directo Elecciones 28A | La participación supera en más de 9 puntos a la de 2016

18:10: La participación en los colegios electorales a las 18:00 asciende hasta el 60,67%. El número total de votos registrados hasta esta hora es de 18.775.283. De esta manera, este dato supera en más de 9 puntos la registrada en la jornada electoral del año 2016, la cual fue del 51,21%, cuando fueron 17.715.754 el número de votos registrados.

18:00: La cara más triste de las elecciones generales del este 28-A se ha visto en San Sebastián y Granada. En ambas provincias ha fallecido un hombre que acudía a las urnas para depositar el voto. En el primero de los casos el hecho ha tenido lugar en el mismo colegio antes de votar y en el segundo nada más salir. Por otra parte, un hombre de unos 80 años ha fallecido en la pedanía de Talará, en el término municipal de Lecrín (Granada), poco después de haber ejercido su derecho al voto.

17:59: El candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Pablo Echenique, ha animado este domingo a "toda la gente que todavía no ha votado" a "ejercer su derecho democrático a decidir el futuro de nuestro país". Tras votar en el colegio electoral del Centro Deportivo Municipal 'Moscardó' de Madrid, a las 16.15 horas, Pablo Echenique ha declarado a los medios de comunicación que "de momento lo que sabemos de participación es buena noticia".

17:57: Vox ha retirado la credencial al apoderado que supuestamente ha proferido frases machistas y despectivas contra dos apoderadas de Ciudadanos en el colegio electoral ubicado en el instituto Bárbara de Braganza de Badajoz.

17:37: Los 868 habitantes censados de los pueblos de Benizar, Otos, Mazuza y Casa Requena, cuatro pequeñas poblaciones del campo de Moratalla, en Murcia, se han plantado este domingo a la convocatoria de las urnas y han decidido no votar. El éxito de esta movilización ciudadana, adoptada hace unos días en asamblea, se sabrá a partir de las ocho de la tarde, hora del cierre de los colegios, pero a mediodía ya ha quedado claro que no hay ambiente electoral y que es un domingo cualquiera, con mercadillo de ropa, frutas y verduras y sin movimiento en el salón social de Benizar, donde se han instalado las urnas.

16:24: Los votantes de un colegio electoral de la localidad de Alcanar, en Cataluña, han visto como uno de los vocales ha sido detenido nada más identificarse porque estaba requerido por un juzgado por un presunto delito de violencia de género.

16:11: Dos apoderadas de Ciudadanos en el colegio electoral ubicado en el instituto Bárbara de Braganza de Badajoz han denunciado ante la Junta Electoral de Zona a un apoderado de Vox por acoso, al haber proferido contra ellas frases machistas y despectivas. Según las dos jóvenes, de 21 y 22 años, han explicado que, tras quitarse la sudadera, empezó a decirles frases como "menudo bombón, mira lo que estás escondiendo ahí debajo, así me vienes provocando" o "ya que estáis a ver si me traéis una cervecita".

16:05: El candidato de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid y expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha votado por Ciudadanos. El integrante de las listas del partido naranja ha ejercido hoy su voto "en libertad", "esa conquista democrática" que vuelve "a cada uno dueño y protagonista del destino de España".

Acabo de ejercer mi derecho al voto en libertad, esa conquista democrática que nos vuelve a cada uno dueños y protagonistas del destino de España. Buen día a mis compañeros de @CsLasRozas y mi agradecimiento a los Presidentes, vocales de mesa e interventores de toda España. pic.twitter.com/t1KiUIApHg — Ángel Garrido (@angelgarridog) April 28, 2019

16:00: La candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentado que "han intentado impedir" que entrara en uno de los colegios electorales que ha visitado por la mañana en su circunscripción -uno de ellos ha sido también el colegio de Laura Borràs (JxCat), en la ciudad de Barcelona-.

14:15: La participación en estas elecciones generales está batiendo récord y hasta las 14 horas el 41,48% de la población ya había acudido a votar. La cifra supera en 4,5 puntos a la participación de los últimos comicios celebrados en 2016.

14:07: La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación en las elecciones generales y ha pedido que "nadie se quede sin hacer oír su voz". La número dos del PSOE por Madrid, ha solicitado que se vote "por un futuro de progreso" en un "día cargado de ilusión en el que todo transcurre con normalidad".

14:05: La candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, ha animado este domingo a la gente a que acuda a votar porque "nos jugamos mucho: el futuro de esta bendita tierra que es la Comunitat Valenciana y también de nuestro país". La candidata popular ha dicho que quien salga elegido en estas elecciones "tomará decisiones importantes que van a afectar a la vida, al futuro, a la esperanza y a los sueños de los ciudadanos".

14:00: El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha acudido este mediodía a votar a Unidas Podemos, según ha especificado, en un colegio madrileño del barrio de Ópera acompañado "con los mismos amigos y familiares de siempre" y también "con los mismos ideales" y "esperanzado con los resultados".

13:55: La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dicho este domingo que espera "una gran movilización" en estas elecciones porque los ciudadanos "saben lo que se están jugando". En su opinión, solo hay dos alternativas posibles: la que "genera futuro, confianza y refuerzos de la autonomía en el marco del Estado de derecho, y la de aquellos que pretenden que España dé mucho pasos atrás".

13:52: A las 14:30 horas se conocerán los primeros datos de participación oficiales, unas cifras que se esperan altas dada la gran afluencia que están teniendo los colegios durante las primeras horas. Además, el buen tiempo durante este domingo parece que está acompañando para acudir a votar.

13:50: El actor y director de cine Paco León forma parte de una mesa electoral durante las elecciones generales de este domingo, según ha informado el propio actor a través de Twitter. "Me han llamado para formar parte de una mesa electoral. El Luisma adalid de la democracia española cada vez la realidad se parece más a un capítulo de Aída", ha señalado en la red social.

Me han llamado para formar parte de una mesa electoral 🤦🏻‍♂️ El Luisma adalid de la democracia española cada vez la realidad se parece más a un capítulo de Aída. #sevaaliar pic.twitter.com/1kIuuhXLhh — paco leon (@pacoleonbarrios) April 27, 2019

13:42: Más de 17.000 trabajadores postales de Correos están entregando "sin ninguna incidencia", en las mesas correspondientes, los votos por correo que han sido admitidos hasta el pasado viernes y los que han llegado en los vuelos de este domingo de los Españoles Residentes Temporalmente Ausentes (ERTA).

13:38: El expresidente del Gobierno José María Aznar, en compañía de su esposa, Ana Botella, ha votado este domingo a las 13:00 horas en Pozuelo de Alarcón (Madrid) entre efusivos saludos de los ciudadanos que se encontraban en el colegio Everest de esta localidad. Aznar, que no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, ha sido recibido en el exterior del colegio electoral por el exministro Ángel Acebes y ha saludado a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se encontraban en la puerta del recinto.

13:35: La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, espera que la "ciudadanía acierte con el resultado" en unas elecciones en las que, "por primera vez, hay bastante claridad sobre el modelo de sociedad que quiere cada uno".Tras depositar su voto en una de las mesas electorales habilitadas en el colegio Río Piles de Gijón, la ministra, y número dos por Asturias al Congreso se mostrado "expectante" ante unos comicios "muy importantes y decisivos para el futuro de España".

13:34: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha votado, en torno a las 11.00 en el CEIP Blas de Otero de la localidad madrileña de Alcorcón, donde reside, y ha llamado a los votantes "a participar", ya que "de esa manera pueden luego exigir a los políticos".

13:32: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha invitado a los ciudadanos españoles a votar con "ilusión y responsabilidad" este 28A, al tiempo que ha esperado que llenen las urnas porque ello querrá decir que quieren "algo bonito para este país". Acompañado de su marido, el titular de Interior ha querido agradecer tanto a las personas que cubren las mesas electorales como a los 90.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, personal de la administración y apoderados e interventores su labor en el día de hoy.

13:27: La candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado que ha acudido a votar "con alegría y una sonrisa" y la voluntad de "llenar las urnas de democracia" en una jornada electoral en la que "nos jugamos el futuro".

13:23: La candidata de Cs al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha acudido a votar junto a su esposo, Xavier Cima, en el colegio Ausiàs March de Barcelona. Arrimadas ha animado a llenar las urnas en las elecciones generales porque "todos los votos pueden ser decisivos". Cuando ha ido a depositar su voto una de las componentes de la mesa electoral le ha negado el saludo.

La cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, vota en el barrio de Les Corts. Una de las componentes de la mesa electoral le ha negado el saludo. #elecciones #28A pic.twitter.com/Z8zDlVETh5 — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 28, 2019

13:17: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acudido a votar al mismo colegio donde lo ha hecho el líder de Vox y ha animado a votar a "todo el mundo", ya que hoy "es una gran fiesta de la democracia en un país libre y moderno". Preguntada sobre si espera un buen resultado para el PSOE, la ministra ha contestado: "muy buen resultado".

13:12: La Junta Electoral ha considerado válidas para ejercer el voto algunas papeletas en Extremadura en las que por error pone "Cuidadanos" en lugar de Ciudadanos, según ha informado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.

13:10: El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha destacado que el voto es la "mejor medida" para "luchar contra los populismos" y por "los valores democráticos", y ha animado a que "la gente vote defendiendo a Euskadi". Tras votar ha destacado que votar "es la mejor herramienta para fortalecer la democracia" y la "mejor medida" para "trabajar y luchar contra los populismos, por los derechos humanos" y por "los valores democráticos".

13:05: El cabeza de lista de En Comú Podem por Barcelona, Jaume Asens, ha acompañado este domingo a votar a su abuela, de 101 años, tras lo cual se ha mostrado "convencido" de que la coalición "remontará" y ha considerado que este domingo "está en juego el futuro de la democracia". Asens ha reivindicado el "voto de la esperanza y no el de la resignación ni el del miedo" para "mantener los derechos conquistados por quienes nos precedieron".

13:00: El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, confía en que el mensaje que salga de las urnas este domingo sea lo suficientemente nítido como para poder formar un gobierno "a partir del lunes" y que éste sea "útil para el conjunto de los españoles". Tras ejercer su derecho a voto en el colegio Niño Jesús de Praga, en la localidad pontevedresa de Vigo, Feijóo ha incidido en que en estos momentos los españoles tienen que "tomar muchas decisiones", por cuanto quedan "muchas cosas pendientes".

12:52: La ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida de que Andalucía "no defraudará" durante la jornada electoral de este domingo 28 de abril y contribuirá a que España "siga progresando" con políticas socialistas. Tras depositar su voto en un colegio de Sevilla ha asegurado que estamos ante una "jornada vibrante" para todos los socialistas y que son los ciudadanos quienes "toman la palabra", siendo su voto "fundamental" para lo que ocurra de cara a la próxima década.

12:50: El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha deseado que España "pueda tener finalmente un gobierno estable" tras las elecciones de este domingo, que permita acometer "los desafíos y los retos que tiene este país".

12:47: El expresidente catalán Carles Puigdemont ha afirmado a través de su cuenta de Twitter que este domingo es un día para "liberar" a través de las urnas "la democracia confinada a Soto del Real, a Alcalá Meco y al exilio". "¡A las urnas, catalanes!", ha exclamado Puigdemont, para quien hoy es un día "muy importante" para los líderes independentistas encarcelados, por lo que ha animado a los catalanes a votar y ha adjuntado una fotografía de los candidatos de JxCat presos: Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull.

12:45: La cabeza del PSC al Congreso por Barcelona, Meritxell Batet, ha asegurado este domingo que "no es suficiente sacar más votos o escaños" porque "el objetivo es poder constituir un gobierno para España". Batet ha votado en la escuela Pare Poveda de Barcelona, ante una gran expectación mediática y arropada por su madre y miembros del PSC, como el alcaldable por Barcelona, Jaume Collboni.

12:38: Más allá de las votaciones, la jornada electoral están dejando anécdotas curiosas. En Cádiz el colegio San Francisco de Asís vive un día especialmente intenso porque además de ser colegio electoral con tres mesas, acoge las primeras comuniones de 24 niños del centro, por lo que ha tenido que establecer un pequeño dispositivo de seguridad.

12:30: El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que hasta la semana pasada era afiliado popular, ha acudido a votar en la localidad madrileña de Las Rozas. Allí se ha fotografiado junto a apoderados de Ciudadanos, la formación política en la que se ha integrado tras su marcha del PP.

12:27: Una mesa con mucho 'rock and roll'. El cantante Loquillo está ejerciendo de presidente de mesa durante esta jornada electoral. Así lo ha compartido en su Twitter, donde ha indicado: "El azar y yo. Hoy, presidente de mesa.".

El azar y yo. Hoy, presidente de mesa.

¡Buena jornada electoral a todos! pic.twitter.com/AXLges2YGa — Loquillo (Oficial) (@LOQUILLOoficial) April 28, 2019

12:25: El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este domingo que estas no son unas elecciones más, ya que no solo se decide quien va a gobernar si no también algo más importante, como es un "modelo de convivencia y sociedad".

12:25: El cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona, Jordi Sànchez, y el número uno por Tarragona, Josep Rull, ambos en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid), han hecho este domingo un llamamiento a mostrar en las urnas la "fuerza" de Cataluña. "Nosotros creemos en las urnas. Por eso las defendemos de aquellos que no las quieren y de aquellos que las quieren sin nuestros votos. Llenémoslas de nuevo", ha señalado Rull a través de su Twitter.

12:23: El secretario general del Partido Popular y candidato al Congreso por la circunscripción de Murcia, Teodoro García, ha dicho este domingo tras ejercer su derecho al voto que "hoy es un día muy importante, y tenemos que ser conscientes de ello y mirar al futuro". Igualmente ha señalado que ha ejercido este derecho pensando en la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la bajada de impuestos y en la solución al déficit hídrico de esta comunidad, entre otras propuestas.

12:20: El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Toni Cantó ha asegurado este domingo que si hay "una gran participación ciudadana", su partido va a "protagonizar un cambio importante para España y para la Generalitat Valenciana". El candidato ha manifestado estar "contento, feliz y a gusto" de haber votado y "haber cumplido con algo" que le "parece importante".

12:12: Tras ejercer su derecho al voto, Pablo Casado ha valorado estas elecciones como "las más decisivas" y ha pedido "una máxima participación porque lo que hoy salga de las urnas va a condicionar España durante los últimos cuatro años". Igualmente ha dicho que "lo importante es que votemos todos con cabeza" y se ha mostrado convencido de que los españoles votaran lo mejor.

12:10: El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha apelado a la movilización en las elecciones generales de este domingo en las que "nos jugamos -ha asegurado- el futuro de nuestro país".

12:08: El secretario regional del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llamado a la ciudadanía a votar durante toda la jornada electoral de este domingo "para no tener que arrepentirse mañana de nada".

12:05: La presidenta del Govern y líder del PSOE de Baleares, Francina Armengol, ha hecho un llamamiento a participar este domingo "con ganas y con ilusión" en las elecciones generales en las que se decide "el futuro" de España. Tras votar en su colegio electoral en Palma, la aspirante a la reelección como presidenta autonómica ha calificado de "fundamental" la jornada electoral y ha reclamado "movilización máxima".

12:00: El último de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno que faltaba por votar, el candidato del PP, Pablo Casado, acude a votar en estos momentos en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Madrid.

11:58: La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha hecho un llamamiento "a la participación" de los ciudadanos en la jornada electoral porque sus resultados "en esta ocasión tienen además una relevancia especial". Igualmente ha señalado que votar este domingo "no es solo un derecho y un deber", sino que "en esta ocasión el habitual mensaje animando a la ciudadanía a ejercer el voto, es además el de su aportación importante en lo que va a ser la política de los próximos cuatro años", que "adquiere una relevancia especial".

11:55: El ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls ha ejercido por primera vez su derecho al voto en España y se ha mostrado "muy emocionado" por ello. Así se ha expresado Valls en el colegio Sant Miquel de Barcelona, en el barrio de l’Eixample, donde ha votado sobre las 10.30 horas acompañado de su pareja y sin tener que hacer cola, dado que en su mesa electoral no había nadie esperando.

11:50: La candidata del PSOE al Congreso por Guadalajara y ministra de Trabajo , Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha llamado este domingo a que "nadie se quede en casa" y aproveche la oportunidad de poder votar. Ha destacado que en democracia “el voto es libre, igual, directo y secreto, es decir, vale el voto lo mismo, da igual la raza, ideología, religión, creencias o sexo”, ha señalado, y ha insistido en que “es una oportunidad" que tiene la ciudadanía y no debe desaprovecharla.

11:45: El vicesecretario de Organización del PP y cabeza de lista al Congreso por Álava, Javier Maroto, ha animado a votar pensando en quién puede "defender mejor" Álava y Vitoria y también para "producir un cambio político en España" porque estas elecciones son "trascendentales" para el conjunto del Estado.

11:41: El candidato de Vox, Santiago Abascal, ha acudido a votar al colegio Pinar del Rey. A la salido ha declarado que "millones de españoles van a votar con esperanza" y ha señalado que "lo más importante es que cuando las urnas se cierren todas las fuerzas políticas respetemos el resultado".

11:40: El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha confiado en que este domingo haya "muchos votos para todos", especialmente para los candidatos de su partido, el PRC, y ha afirmado que "lo importante" es que la gente vote y no haya mucha abstención.

11:35: La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este domingo que su partido "va a estar a la altura de lo que se espera porque Vox está trabajando por España". Así lo ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación tras depositar su voto en las urnas del Colegio San Agustín, donde ha acudido con sus dos hijas menores y su marido, el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox Ivan Espinosa de los Monteros.

11:30: Otro líder independentista que también ha acudido a votar ha sido el número dos de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián. Ha animado a los electores a "enviar un mensaje al mundo" y demostrar que "las amenazas y el miedo no pueden ni podrán nunca con la persistencia y la ilusión de este pueblo".

11:25: El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acudido a votar en el Colegio Oficial de Idiomas del barrio barcelonés de Sant Gervassi de Cassoles. Tras depositar su voto ha declarado que es un día "muy importante para el futuro de Cataluña" y ha animado a los catalanes a "votar masivamente".

11:20: El cabeza de lista del PSOE por Córdoba y ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado este domingo que está en juego los próximos cuatro años de la historia de España y, por tanto, espera una alta participación en las Elecciones Generales de hoy.

11:15: La número 2 de Unidas Podemos por Madrid, Irene Montero, ha acudido a votar al mismo colegio electoral donde lo ha hecho Pablo Iglesias, el colegio Público de La Navata, en Galapagar (Madrid). Montero se ha mostrado sorprendida por la afluencia de gente en los colegios electorales y ha expresado su optimismo aunque ha reconocido que "está todo abierto".

11:12: El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha acudido a votar junto a su hija. A través de Twitter ha compartido una imagen depositando el voto y ha añadido que "nos jugamos la libertad. Estoy convencido de que, de nuevo, no fallaremos".

Els resultats d'aquestes eleccions van molt més enllà d'uns quants escons. Ens hi juguem la llibertat. I estic convençut que, altre cop, no fallarem. Que farem servir l'arma més poderosa que tenim en democràcia per defensar els drets i les llibertats. #28A #VotoLlibertat pic.twitter.com/UPnvqQhaYJ — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) April 28, 2019

11:10: El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha manifestado este domingo, tras depositar su voto, que en esta jornada electoral se "volverá a demostrar" que el País Vasco "tiene poco que ver con lo que pueda suceder del Ebro para abajo" y que los vascos constatarán que son "un pueblo antifascista".

11:07: El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha advertido de que no se pueden “dar las cosas por sentadas” y de que en cuatro años se pueden tomar decisiones que generen “daños irreversibles”, por lo que ha dicho la necesidad de que todo el mundo ejerza su derecho al voto “para luego no lamentar nada”.

11:00: Durante la comparecencia ante los medios de comunicación del secretario de Comunicación, Miguel Ángel Óliver, y de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, ambos han garantizado la "absoluta fiabilidad" del sistema de seguridad que va a permitir la transmisión de datos en las elecciones generales "de la manera más segura posible".

10:55: El presidente de la Comunidad Valenciano, Ximo Puig, ha acudido a votar en una jornada aún más decisiva para los valencianos, ya que, además del nuevo Gobierno nacional, eligen a sus representantes autonómicos. Puig, que espera ser reelegido, ha señalado que "la participación en democracia siempre es importante, pero esta vez nos jugamos mucho".

10:50: El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado su deseo de que, con su voto este 28 de abril, los ciudadanos puedan ayudar a "profundizar en la democracia y en la justicia social". Sobre el desarrollo de la campaña electoral, ha asegurado que no le ha sorprendido "nada que no esté sucediendo en otros países de la Unión Europea", aunque "de alguna manera es preocupante para la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones y para el progreso social".

10:30: En la Península, Ceuta y Melila están constituidas el 100% de las mesas. En Canarias, faltan por confirmar la apertura de tres mesas, según ha indicado la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea. Además, ha indicado que no ha habido incidencias reseñables, "salvo un episodio menor de falta de miembros" en algunas mesas y alguna puerta sellada, que en cualquier caso ya han sido subsanados.

10:20: Algunos líderes políticos que ya han votado son el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha deposita su voto en un colegio de la localidad vizcaína de Durango, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o el excoordinador general del PP y cabeza de lista al Senado por Zamora, Fernando Martínez-Maillo.

10:15: Otra de las curiosidades que deja esta jornada electoral se ha producido en A Coruña, donde se ha abierto una mesa con "una persona de repuesto" al no presentarse un presidente y su suplente.

10:10: El 99,7% de las mesas de toda España habían quedado constituidas con normalidad a las 10 horas, según datos del Ministerio del Interior. En concreto estaban abiertas 59.858 mesas electorales de las 60.038 previstas.

10:05: El candidato de Ciudadanos acude a su colegio electoral para ejercer su derecho al voto. Albert Rivera vota en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) donde está empadronado. Rivera, tras depositar su voto, ha pedido "un cambio de etapa, de era y de gobierno" y se ha mostrado convencido de que tras las elecciones se abrirá "una nueva era de una España diversa". "Quiero que hoy venza la ilusión al miedo", ha añadido.

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, depositando su voto. / Twitter

10:00: Una hora después de la Península, acaban de abrir los 1.069 colegios electorales de Canarias.

9:52: El número dos del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha deposita su voto en la urna en la mesa electoral de Colegio Base de La Moraleja- electoral.

9:50: A su salida, Pablo Iglesias ha señalado que "es un día bonito y especial" y ha querido recalcar "lo importante que es la educación pública" en referencia a los colegios electorales. "Ojalá la participación sea muy alta y a partir de ahora toca esperar", ha añadido.

9:45: En menos de media hora han votado ya dos líderes. El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha llegado a su colegio electoral de Galapagar para votar.

9:45: Las elecciones generales de este domingo costarán 138.961.516 euros según el presupuesto del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento de 8,28 millones de euros respecto a los comicios de 2016, un 6,3% más, debido al incremento de algunas partidas y del IPC.

9:40: El municipio riojano de Villarroya ha sido el primer colegio en terminar su jornada electoral. Cuarenta segundos son los que han tardado en votar sus seis vecinos que se han organizado para tardar el menor tiempo posible en introducir las papeletas en las urnas.

9:30: Pedro Sánchez, a su salida después de votar, ha indicado que espera que "los españoles participen con una mayoría muy sólida" e igualmente den "un mensaje claro de qué es lo que queremos en los próximos años para que haya una mayoría amplia que permita cuatro años de sosiego y tranquilidad".