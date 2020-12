Simón pide que no se olviden las precauciones antes de viajar en Navidad

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado este lunes que el hecho de que el relajamiento de algunas restricciones "no implica, en ningún caso", que se relajen también las individuales y ha pedido extremar las precauciones antes de viajar por Navidades. Lo ha hecho en su habitual rueda de prensa de los lunes en la que ha señalado que, "si de verdad nos tomamos las medidas en serio, a finales de año podríamos estar en una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes o por debajo".

Sin embargo, con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina las personas se relajan cuando están con amigos o familiares y "no sabemos qué impacto va a tener esto", así que ha confiado en que, "como mínimo, no subamos". Al preguntársele por la reapertura de la hostelería asturiana tras cuarenta días de cierre para frenar la incidencia de la pandemia, el epidemiólogo ha respondido que "lo que no podemos pensar es que el relajar una medida implica poder relajar todas las demás".

"Es el punto de equivocación que tenemos en algunos momentos: que una comunidad se desconfine no quiere decir que se haya acabado el problema y que no hay riesgo de transmisión; no quiere decir que, si abres el bar, la gente pueda estar como si no pasara nada. Hay que seguir manteniendo la precaución, la distancia, las mascarillas", ha subrayado.

Y eso no es incompatible con que el sector de la hostelería, que "ha sufrido y sufre enormemente, no pueda tener un desahogo"; si los establecimientos que reabren optan por relajar las medidas, "el problema lo tendrá otra vez la hostelería", de forma que sus responsables "tendrán que ser consecuentes" y, si abren, es porque van a garantizar la seguridad.

Para tratar de minimizar los riesgos en las próximas semanas, el director del CCAES ha pedido tener "mucho cuidado con las actividades que se realizan" antes de los desplazamientos porque es "la única forma de reducir riesgos" y de evitar "llevar el virus" a las familias.