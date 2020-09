Los sindicatos dicen que el funcionario ya ha perdido mucho poder adquisitivo.

La posibilidad de que los salarios de más de tres millones de funcionarios públicos se congelen en 2021, sobre la que el Gobierno aún no se ha manifestado claramente, ha cosechado este jueves el rechazo frontal de los sindicatos, que advierten de que estos trabajadores acumulan una amplia pérdida de poder adquisitivo desde hace años. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, ha hablado en la dirección opuesta, asegurando que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y que el escenario de inflación es cero, consideraciones que, dice, habrá que "tener en cuenta" de cara a una posible revisión de sus sueldos en 2021.

En una entrevista en la COPE, ha añadido que los funcionarios han recuperado las pérdidas que soportaron durante la crisis, unos comentarios que parecen abrir la vía a una posible congelación de los salarios de los funcionarios, algo que apuntaba hoy El País como una opción que se está barajando. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado a este respecto que la congelación de los sueldos de los funcionarios forma parte de una serie de posibilidades que "hay que estudiar".

"Tendremos que estudiar todas las posibilidades. El país se enfrenta a una situación económica muy complicada", derivada de una "caída de la recaudación", ha dicho la ministra en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha coincidido con Calviño en que este cuerpo de trabajadores públicos ha mejorado su poder adquisitivo durante los últimos años. Sin embargo, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho en una entrevista en Onda Cero que no le constaba que se estuviera planteando tal opción y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que "no está encima de la mesa" de negociación de los presupuestos generales del Estado para 2021.

"No, no está eso en la mesa", ha dicho Calvo en una entrevista en Antena 3, quien ha señalado que los presupuestos se encuentran aún en "una fase interna de avance". Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se ha señalado a Efe que "no hay nada hasta que no haya proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para 2021".

Rápida reacción en contra de los sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha apresurado ha mostrar su rechazo frontal a la congelación y ha reclamado un acuerdo de mejora de las condiciones laborales de todos los empleados públicos. Este sindicato, el más representativo en las administraciones públicas, ha defendido que los empleados públicos están en primera línea manteniendo el país frente a la pandemia del coronavirus y que su agrupación no aceptará medidas unilaterales, por lo que urge a iniciar una negociación con el Gobierno "ya".

Ha argumentado también que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010 y, por ello, reclama un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa. En el mismo sentido, CCOO ha rechazado tal opción y también ha exigido al Gobierno que abra de manera inmediata la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo, así como una negociación real de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021.

También ha criticado que el Gobierno "primero informe a través de los medios de comunicación de lo que pretende hacer y, posteriormente, como hechos consumados, lo traslade a las mesas de negociación".

Esfuerzo de los funcionarios durante la pandemia

Para CCOO, los funcionarios "han hecho un grandísimo esfuerzo por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por la covid-19 y no merecen el desprecio del Gobierno". A su juicio, es urgente recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos, ampliar las plantillas y acometer las medidas necesarias para su rejuvenecimiento, así como el desarrollo de la clasificación profesional.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido igualmente en declaraciones a los medios en Barakaldo (Vizcaya) de que si no suben los salarios la economía española "se va colapsar todavía más" y ha calificado de "mal mensaje" que el Gobierno plantee congelaciones salariales. Por su parte, el secretario de Administración General del Estado en UGT, Carlos Álvarez, ha supeditado la aceptación de la congelación salarial a que se asegure el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios mediante una cláusula de revisión salarial ligada al IPC.

En declaraciones a los medios, ha asegurado que el sindicato quiere continuar con senda de recuperación de poder adquisitivo iniciada en 2018 con el acuerdo 2018-2020, ligando las retribuciones de los empleados públicos a la evolución económica. "Es necesario recordar que los empleados públicos perdimos 14 puntos de poder adquisitivo durante crisis", ha añadido. "Lo que se está planteando ahora es la negociación de un acuerdo de Legislatura en el que, una vez asegurado el mantenimiento de poder adquisitivo, las subidas salariales vayan ligadas a la evolución de determinados parámetros económicos, como la inflación y el PIB.

En la reunión sobre regulación del teletrabajo que esta tarde han celebrado con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, los sindicatos han preguntado sobre esa hipotética congelación salarial, pero "se ha dado la callada por respuesta", han asegurado a Efe fuentes de CSIF.