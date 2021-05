Una sociedad, dos velocidades: la vuelta a la 'normalidad' de los vacunados

La normalidad de un abrazo es algo que muchos mayores llevan esperando durante meses. Hoy el 100% de los ancianos de más de 80 años en nuestro país han recibido la vacuna, un 84% de ellos con el cuadro completo (según datos de Sanidad del 29 de abril) por lo que, después de mucho tiempo, los rostros de sus familiares ya no solo se retransmiten en sus pantallas, sino que los llegan a tocar. Algunos, además, han empezado a quitarse la mascarilla, aunque siempre con distancia: "Ha sido una alegría tener las dos vacunas, pero sobre todo por poder darles un beso a mis nietos", comenta Helena, de 86 años, vecina del Chamartín y vacunada. Aunque la cautela persiste, la inmunización de los más ancianos reabre puertas cerradas. Puertas de la normalidad: un posible viaje con el imserso, la vuelta a centros de tercera edad o poder salir a comer con la familia a un restaurante.

Las residencias flexibilizan las medidas desde que los usuarios están inmunizados, como la permisividad para salir del centro. Además, con la campaña de vacunación en avance en los demás grupos de edad (por ejemplo, el 49,7% de los ciudadanos de entre 60 a 69 años ya están vacunados), provoca que, aunque no haya anuncio oficial, el Imserso espere la próxima apertura de las solicitudes en breve: "Hasta que no se publique en el BOE no se puede abrir la página, pero nos imaginamos que una vez pasen las elecciones saldrán las solicitudes. Esperamos que los solicitantes del mes de septiembre, si la pandemia lo permite, viajen en octubre", explica por teléfono una empleada. En el caso de los centros para personas de tercera edad también han notado un ligero repunte.

En el Centro de Día "Nuestros Abuelos" comentan que con la vacunación "la gente pierde el miedo". Aunque las actividades siguen cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad, el Ayuntamiento de Madrid les está volviendo a mandar altas: "La actividad vuelve a moverse porque, aunque cojan la enfermedad, se supone que la cogen con mucha menor gravedad. Ahora que están vacunados se activa el interés en los centros de día", explica una empleada. Paralelamente, en los centros culturales, como el de Sanchinarro, su responsable, Óscar, explica atareado en los preparativos del 4-M que "la gente matriculada a principio de año no venía". A medida que ha avanzado la vacunación y sobre todo la información sobre los espacios seguros se ha ido notando la vuelta de los mayores: "En los grupos de mañanas, donde se hacen actividades como yoga o pilates con gente de mayor edad, la media de asistencia ha subido. De 8 personas a unas 12", afirma.

La forma de afrontar la pandemia ha sido muy dispar por parte de la población más vulnerable. Hay personas que desde el principio han reducido drásticamente sus salida, también dependiendo de las patologías previas, y que no saldrán hasta que tengas la pauta completa. Otras que, con todas las precauciones, "han seguido saliendo con sus amigos al aire libre", como afirma Loles Díaz Alero, al frente de la Asociación de Mayores Siglo XXI y miembro presidencial de la ONG Grandes Amigos. Las actividades habituales de la asociación se han mantenido en formato online con la pandemia, pero las dificultades de algunos integrantes con las tecnologías ha hecho que acuda mucha menos gente. Por lo demás, Loles, que es testigo de la soledad que padecen muchos ancianos (sobre todo mujeres mayores) a través de la labor de Grandes Amigos, insiste en que la vacuna es un alivio sobre todo para este colectivo: "Estamos intentando que puedan salir. Que cojan un taxi con un voluntario y salgan a ver el cielo, ya que buena parte están vacunados".

Por otro lado, el ocio nocturno más destacado para los mayores, las salas de baile, siguen adormiladas por la pandemia. En la mítica Discoteca La Rosa de Madrid, con una clientela habitual de más de 50 años, los clientes están "deseando volver a bailar". Su responsable explica a La Información que, ante el levantamiento del estado de alarma el próximo 9 de mayo, esperan la comunicación oficial de la Comunidad de Madrid para las condiciones de la reapertura. "Si no se pronuncia da igual el porcentaje de gente que esté vacunada, siguen siendo noticias muy malas para el ocio", argumenta lánguidamente. El sector del ocio nocturno es el más asiduo por la población más joven, y los locales que lo conforman están siendo drásticamente castigados por la pandemia. En este sentido, la patronal España de Noche denunció en un comunicado hace varios días que la crisis ha abocado "al cierre a un total de 4.933 locales en todo el país; es decir, el 29'8% de los 16.500 que existían en marzo de 2020 con decretos de restricciones de actividad y sin ayudas económicas acordes al sacrificio".

Ante la perspectivas de las restricciones pendientes por determinar por parte de las Comunidades Autónomas después del 9 de mayo, las discotecas piden una sola cosa: reabrir ya. Joaquim Boadas, secretario general de "Spain Nightlife", afirma que necesitan "vacunas económicas" porque ya no pueden esperar a que el 70% de la población esté vacunada: "Ya vamos tarde. No se podrá resucitar a los locales que han perdido la posesión, se han tenido que pagar parte de la cotización de la seguridad social, se han tenido que pagar impuestos porque no se han suspendido ni se ha eximido a nadie. El 80% del sector está en situación de insolvencia". Como la mayoría de sectores, el de las discotecas también ha tenido que reconvertirse para cubrir gastos. En la Discoteca Marvel, han perdido a su clientela habitual, los jóvenes, y ahora funcionan como cafetería. "Lo poco que abrimos es para sobrevivir, estamos con aforo restringido, mesas de cuatro, protocolos de seguridad y hasta las 23 horas", explica Gracia, empleada del local. "El equipo de relaciones públicas nos hace las reservas", puntualza.

Sin oferta legal, proliferación ilegal

"Por decreto, el 14 de agosto se cerró todo el ocio nocturno de Madrid. Desde ese mes hasta noviembre recibimos más de 2.000 denuncias en nuestro buzón por fiestas ilegales", afirma el secretario general de "Spain Nightlife". No se pueden saber a ciencia cierta cuántas fiestas ilegales se han organizado en España desde el inicio del Estado de Alarma pero es una práctica habitual que está bajo la lupa de la Policía. Justo hace un mes, la Policía Municipal de Madrid desarticuló 353 fiestas ilegales en un fin de semana. La razón: los jóvenes buscan alternativas al margen de la oferta legal, y no reparan en daños.

Para "Spain Nightlife", la implementación de la oferta segura de ocio nocturno es la clave para reflotar el sector y también, para controlar el escándalo silencioso de las fiestas clandestinas. "Hay que desarrollar un derecho de admisión a la sala muy estricto, con medidas sanitarias de bioseguridad, y códigos QR de seguimiento. Hay que convertir esos espacios legales en cortafuegos respecto a lo que son los contagios que se producen ahora mismo en fiestas ilegales", sentencia Boadas.

Al otro lado, los jóvenes siguen a la espera de volver a bailar sin mascarilla. Una asidua a fiestas ilegales, que prefiere mantenerse en el anonimato, cuenta a La Información que entiende la incoherencia de salir cuando las medidas son claras. Que no se justifica, pero que lo seguirá haciendo para desinhibirse. "Son muchos meses de encierro, me gusta demasiado bailar y pasármelo bien. Sé que está mal", afirma. Explica que la forma de organizar estos encuentros es por boca a boca y mensajes de WhatsApp. Que, con máximo secretismo, a cada uno le indican donde irá a buscarle el coche de recogida para llevarles al mismo punto. "Una vez allí metemos los móviles en un mismo sitio, nos los devuelven cuando abren la puerta sobre las 7 am. Nadie puede salir antes".