Cerco a las sociedades instrumentales: los diputados harán público su historial

Los diputados y senadores que sean elegidos en la próxima legislatura tendrán que detallar si tuvieron sociedades instrumentales o cualquier tipo de firma. Son una serie de nuevas normas previstas en el Código de Conducta aprobado por la Mesa del Congreso y que incluyen varias obligaciones para sus señorías. Así, los parlamentarios tendrán que informar de cualquier actividad anterior a su toma de posesión y por la que hayan obtenido beneficios económicos. Las Cortes quieren así poner coto a las sociedades instrumentales que han utilizado algunos políticos como Toni Cantó, Isabel García-Tejerina, Félix Álvarez, Carmen Baños, Lucía Martín o Íñigo Méndez de Vigo. Dos de ellos también están se sientan en el Consejo de Ministros, aunque no son parlamentarios: Pedro Duque y Nadia Calvillo.

A esta medida, según refleja el Código de Conducta al que ha tenido acceso EFE, se suman también otras novedades como la obligación de detallar las donaciones o regalos "no remunerados" que se hayan obtenido con anterioridad a ocupar al escaño y que no hayan sido hechos por familiares y amigos. Hasta ahora, los diputados y senadores solo tenían que dar cuenta de las actividades que desarrollaban en el momento de ocupar su escaño. A partir de la próxima legislatura, por tanto, la declaración de actividades y bienes de sus señorías será todavía más precisa ya que incluirá estas actividades desarrolladas en el pasado.

Mira también Sánchez se desdice y apoya las sociedades de sus ministros si pagan los impuestos

Otra de las novedades que plantea el Código de Conducta, elaborado a partir de las recomendaciones recogidas en el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, es que los parlamentarios, antes de iniciar su labor, detallen esas donaciones u obsequios, incluidos viajes o invitaciones a eventos, que puedan ser relevantes a la hora de valorar un posible conflicto de intereses.

La declaración de bienes patrimoniales que tienen que hacer al inicio de la cada legislatura también incorporará el tipo de interés que se aplica a los créditos que hayan solicitado y la individualización del saldo existente en las cuentas bancarias que posean.

Una Oficina de Conflicto de Intereses propia



Novedad es también prever un régimen disciplinario para aquellos que incumplan el Código que se aplique y será la Comisión del Estatuto del Diputado o la Comisión de Incompatibilidades del Senado quienes resuelvan y recomienden, si procede, una sanción. Incorpora además la creación de una Oficina de Conflictos de Intereses para resolver las dudas de interpretación que el Código pueda generar tanto a los parlamentarios, a los que también asesorará sobre lo que deben o no incluir en el registro, como a las Mesas de las dos cámaras.

Los parlamentarios deberán también hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia, incluyendo las reuniones que hayan mantenido con grupos de presión o cualquier otro colectivo o personas individuales que puedan tener intereses legislativos y eso incluye, por ejemplo, sindicatos, ONG o patronales.

Antes de ser aprobado por el órgano de gobierno de la Cámara Baja, los grupos parlamentarios han podido plantear sugerencias al borrador que se les presentó antes de la redacción final del texto. Un texto que se planteó después de que el Consejo de Europa apercibiera a España porque de las once recomendaciones que hacía para mejorar la transparencia en el Parlamento solo cumplían siete de ellas y de manera parcial, por lo que calificaba la situación de "globalmente insatisfactoria".

En este Código de Conducta no se ha incluido finalmente una sugerencia de GRECO, que no gustaba a los partidos porque consideraba incluir además información patrimonial de los cónyuges y de otros familiares dependientes, aunque no tuviera que hacerse necesariamente pública.