Sólo la mitad de los españoles considera que la sentencia del procès ha sido justa

La sentencia sobre los doce políticos catalanes que protagonizaron el procés del otoño de 2017 ha sido uno de los acontecimientos que más han impactado en la sociedad, en plena precampaña electoral, y su efecto se ha dejado notar en el electorado. Según la encuesta realizada por Ipsos para el Grupo Henneo / La Información, sólo un 51% de la población española considera que la sentencia ha sido justa, frente a un 26% que la considera injusta, tanto porque ha sido excesiva en sus penas y el delito calificado, como por considerar que tenía que haber sido más dura. Un 16% no lo ve ni justo ni injusto y un 7% prefiere no evaluarlo.

Los siete miembros del tribunal de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo que juzgaron el caso establecieron condenadas de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos, principalmente. No obstante, una vez que casi todos los encausados han cumplido dos años de prisión preventiva, les queda ahora muy poco para cumplir la cuarta parte de la condena y tener derecho a permisos penitenciarios, incluso a obtener otro tipo de ventajas que controla la Generalitat de Torra, que a algunos de ello les pueden permitir estar en sus casas estas mismas navidades, aunque vayan a dormir a la cárcel.

Mira también El PSOE se estanca con la crisis catalana y Vox 'sorpassa' a UP y Cs a 20 días del 10N

Ese hecho y la opción de la sedición, frente a un delito más grave de rebelión (en grado de conspiración), han marcado la opinión de la encuesta, realizada con 2.000 entrevistas online entre el 15 y el 17 de la semana pasada, es decir, al día siguiente de que se publicara oficialmente la sentencia del ‘procés’. Más de un 15% de las entrevistas se realizaron en Cataluña, al igual que en Andalucía, y el resto se repartieron entre todas las comunidades autónomas, de forma proporcional a su población.

Dentro de esa mitad de la población que considera justa la sentencia, según la consulta de Ipsos, los porcentajes son mayores en los partidos de la derecha cuando se analizan por intención de voto, desde el 66% de Vox hasta casi el 76% de Ciudadanos y el 72% del PP, si bien en este arco político se esperaba una sentencia más dura que la que ha salido, dado que se apostaba por la rebelión y la aplicación de penas más altas. El caso del PSOE se alinea con la media (56%) y es Unidas Podemos donde solo un 20% de los encuestados lo ve justo, si bien en este caso se puede presumir, en general, que es porque querían una pena más benévola. De hecho, más de la mitad de los votantes de Pablo Iglesias lo ven injusto, un nivel que, lógicamente, se dispara al 100% cuando se pregunta a los partidos nacionalistas catalanes, como Junts per Catalunya y ERC.

Impacto en la intención de voto

La encuesta de Ipsos para Henneo / La Información ha ido más allá en el caso de la sentencia del ‘procés’, para analizar como va a impactar en la intención de voto, con el resultado de que una abrumadora mayoría del 77% de los consultados asegura que no va a cambiar su voto por ello. Frente a ese dato, un 15% de los españoles asegura que, de alguna manera, el fallo del Supremo va a trastocar la idea que tenía hasta el momento para votar, hasta el punto de que un 21% (de ese 15%) asegura que tenía pensado votar por un partido antes de la sentencia, y ahora votará por otro.

Como es normal, el impacto de la sentencia en el sentido del voto es mucho mayor en los partidos nacionalistas catalanes, donde entre el 70% y el 80% de los encuestados aseguran que la situación les va a afectar a la hora de ir a las urnas, aunque muchos de ellos finalmente no cambien su voto, dado que en muchos casos esa sentencia le que va a hacer es reafirmar su apuesta. Ese nivel cae cuando se trata de formaciones de ámbito nacional, donde ese impacto se queda en el entorno del 20% al 23% en los partidos de los extremos (Vox y Unidas Podemos) y ronda el 10% en otras formaciones, como PP, PSOE, Ciudadanos o Más País.

En el detalle de quienes sí declaran que la sentencia afectará a su voto, visto por intención de voto en los diferentes partidos, la mayor parte de los consultados advierte que no cambiará el sentido de su papeleta a pesar de todo, si bien destaca un alto porcentaje (del 30%) en el caso del PSOE de gente que asegura que tenía pensado votar, pero con visto el fallo judicial no lo va a hacer, algo que no pasa en el resto de las formaciones con tanta claridad.