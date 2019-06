Detienen a la expareja de Monica Borrás por su desaparición: la buscan en su casa

La última vez que se vio a Mónica Borras fue el pasado 7 de agosto en Terrasa. Llevaba un vestido rosa y sandalias. Salió a dar un paseo después de tener una discusión con su compañero de piso. Se dejó el móvil y las llaves. Al ver que tardaba es su propia pareja la que decidió acudir a los Mossos para denunciar su desaparición. Hoy Espejo Público ha sido testigo directo de como unos agentes de la científica volvían al domicilio de esa persona, que en otra época era su pareja, para registrar de nuevo el domicilio. Se llama Jauma y ha sido detenido. Según indican en el programa se puede "deducir que pueden buscar a Mónica Borrás en casa bajo el suelo".

Los propios Mossos han sido los que han publicado un tuit indicando la detención de una persona relacionada con esta mujer a la que no le gustaba separarse de su móvil. Esa noche el que viviera con ella asegura que era normal que después de una discusión salieran a dar un paseo pero al comprobar que se fue sin móvil empezó a temer por ella. Según las primeras informaciones que recoge Antena 3, los Mossos no descartarían que no llegara a salir de la vivienda.