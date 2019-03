Suárez Illana: "Intentar desenterrar ahora a Franco no es de demócratas"

Adolfo Suárez Illana, número 2 del Partido Popular por Madrid al Congreso en las elecciones generales del 28 de abril, ha reivindicado la concordia para superar el pasado y ha asegurado que "intentar desenterrar a Franco ahora no es de demócratas". Al respeto, ha indicado que su vuelta a la política se debe a que cree "que está en peligro la concordia".

Durante una entrevista en Antena 3, Suárez Illana ha valorado el legado de "nuestros abuelos" para superar el pasado de España en el que "ambos bandos cometieron errores" y ha señalado que "nuestros abuelos se dieron un abrazo de perdón que no podemos hoy revocar ninguno de sus nietos". Por ello, quiere proponer una "Ley de concordia pactada entre todos".

No ha querido valorar qué pensaría su padre sobre la exhumación de Franco y se ha limitado a señalar qué hizo durante su Gobierno, "no sé lo que pensaría mi padre pero sé lo que hizo: él no exhumó a Franco", ha indicado. En ese sentido, ha querido señalar que él no está intentando asumir el legado de su padre, "flaco favor haría a la democracia y a mi padre pretender sustituirle" y, además, ha dicho que Albert Rivera "habla mucho de Adolfo Suárez pero actúa poco como él".

Mira también Casado asciende a Suárez Illana como su mano derecha en el camino a La Moncloa

La decisión de volver a la política la tomó el pasado 2 de septiembre en una comida con el líder del PP, como él mismo ha revelado y ha señalado que son amigos "desde hace muchos años". Además, ha indicado que su vuelta a la política se debe a que cree "que está en peligro la concordia", pero también ha dicho que ha estado "en el partido durante todos estos años allá donde me han llamado". Ha defendido que el PP "un valor seguro, capaz de enfrentarse a todo para defender la soberanía", frente a Vox que está haciendo "simplismo, política de bar".

Ha revelado que se marchó de la política tras un decisión de Aznar. "Hice un año de campaña electoral en Castilla-La Mancha. Me comprometí a quedarme cuatro años en la oposición si perdía pero el presidente del partido [Aznar] me dijo que debía ir al Senado", sin embargo, como él ha indicado, "tenía un compromiso que debía cumplir, asumí la responsabilidad y me fui a mi casa".

Durante los años que ha estado distanciado de la política ha asegurado que se ha mantenido fiel al partido pese a algunas ofertas. Al número 2 del PP por Madrid le ofrecieron "siete millones de euros para fundar un partido para atacar al PP. Venía de la mano de Libertas" y ha señalado que "esa financiación la aceptó después Albert Rivera".

Reivindica la historia de España en América

Preguntado sobre las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha exigido que España pida perdón por su acción durante la conquista del continente, Suárez Illana ha reivindicado que "España se puede sentir tremendamente orgullosa de lo que hizo en América". Ha señalado que "se puedo cometer errores", pero en términos generales "no cabría pedir perdón".