Las Comunidades de Madrid, Murcia, Galicia y Comunidad Valenciana han notificado en las últimas horas nuevos casos de Covid-19 asociados a brotes vinculados a viajes de fin de curso a Mallorca, con lo que el recuento total de casos entre estudiantes supera ya los 500 en seis regiones, según la información proporcionada por los distintos gobiernos autonómicos.

En concreto, mientras continúan los cribados, la Comunidad de Madrid ha contabilizado ya 320 casos; Galicia los cifra en unos 50; País Vasco 49; Comunidad Valenciana 67; Murcia 18 y Aragón 10: en total, son 516 casos constatados hasta la fecha. A estos hay que añadir que 476 jóvenes andaluces se encuentran en estos momentos en aislamiento tras hacer viajes de fin de curso a Mallorca, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ya se ha comenzado a practicarles las pruebas.

Cabe recordar que la Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad acordó este jueves que aquellas personas que estén o hayan participado en viajes de fin de curso a Mallorca sean considerados "contactos estrechos" tras los contagios detectados en las últimas horas. Paralelamente, la Generalitat de Catalunya investiga un brote multitudinario producido en celebraciones de final de curso de alumnos de segundo de Bachillerato, no en Mallorca, sino en la isla vecina de Menorca. Este brote tiene 24 casos positivos confirmados y otros 40 en estudio.

El Govern balear ha comunicado que ha abierto expediente a los organizadores de un concierto de Reggaetón en la Plaza de Toros de Palma e investiga a nueve hoteles por los brotes asociados a los viajes de fin de curso.

Más casos en Madrid

En la Comunidad de Madrid se han detectado 320 positivos entre estudiantes de 17 a 19 años, que afectan a 61 Zonas Básicas de Salud (ZBS) de la Comunidad de Madrid, de forma generalizada en toda la región. Los jóvenes, procedentes de 31 institutos de la región, se alojaron en ocho hoteles de Mallorca durante esos días y tuvieron "un programa de actividades con festivales y demás bastante intenso". Según Andradas, los estudiantes han admitido un "incumplimiento generalizado de la obligatoriedad del uso de la mascarilla". La mayoría de ellos están asintomáticos o presentan síntomas leves, sin que haya ningún hospitalizado.

Todos ellos viajaron a Mallorca entre el 18 y el 20 de junio tras la EBaU en un viaje organizado por una agencia de viajes de Valencia y los positivos fueron confirmados a su regreso del mismo, principalmente a partir del día 21 de junio. Como consecuencia del "megabrote", con una tase de ataque del 17 al 23%, hay otros 2.000 estudiantes "expuestos y cuarentenados" por su relación como contacto estrecho de los casos positivos.

Además, las autoridades madrileñas sospechan que existe transmisión intrafamiliar, aunque todavía se estudia esta circunstancia a la espera del resultado de las pruebas epidemiológicas realizadas. Asimismo, ha apuntado que se trata de la variante británica, aunque no descarta que pueda haber algún afectado por alguna otra cepa.

Confirman casos en Galicia

En Galicia, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha cifrado en torno a 50 los casos de covid-19 en Galicia asociados a los viajes de fin de curso a Mallorca, de los cuales 30, el "núcleo mayor", se localiza en la ciudad de Pontevedra. El resto, están repartidos entre Lugo, Ourense y Vigo. El departamento de salud gallego espera tener "en las próximas horas el mapa de los centros educativos" que tuvieron algún vínculo con estos viajes para hacerles "cuanto antes la prueba correspondiente y, de ser el caso, someterlos a la cuarentena establecida".

El brote en Galicia afecta no solo a los alumnos, sino a los familiares directos. Además, estos positivos se corresponden tanto con la variante británica como con la delta.

Jóvenes de país vasco

En el caso de País Vasco, al parecer fueron viajes organizados por los propios estudiantes tras finalizar el curso. El departamento vasco de Salud está desarrollando un cribado en el que se llevarán a cabo pruebas de saliva en torno a 250 o 300 personas. A lo largo de la mañana de este viernes han pasado una treintena de personas. Además, al menos cinco jóvenes guipuzcoanos que habían participado en los viajes de fin de curso a Mallorca se han quedado aislados en isla balear al dar positivo en Covid-19, según han relatado familiares de jóvenes que están tomando parte en un cribado masivo en San Sebastián.

En declaraciones a los medios de comunicación, la madre de unas de las jóvenes de han viajado a Mallorca ha relatado que en Mallorca se han juntado "bastantes jóvenes" durante esos días y "había sitios en los que había demasiada chavalería junta". "Son chavales de 18 años que se lo quieren pasar bien, con sus medidas, entre comillas, porque van con mascarilla y gel, pero si beben se lo quitan", ha declarado. Finalmente, ha explicado que sus hijas "iban con una empresa que organiza viajes de fin de curso".

Otro de los familiares de los estudiantes comparte que "mucha gente no llevaba mascarilla y la policía hacía la vista gorda", y ha apuntado, además, que algunos padres están "procediendo a denunciar a la web que ha hecho el viaje".

Valencia eleva el número de contagios a 67

En el caso de la Comunidad Valenciana, constan ya 67 contagiados de un viaje de fin de curso de Bachillerato a Mallorca. Los estudiantes, de diferentes institutos, viajaron en ferry el pasado 12 de junio hasta Mallorca, donde estuvieron hasta el día 18 de junio. Los afectados presentan síntomas leves. Por su parte, Murcia ha confirmado hasta este viernes 20 casos relacionados con el mismo antecedente de viaje a Mallorca, de jóvenes de entre 17 y 21 años, principalmente de los municipios de Murcia y Las Torres de Cotillas. Se trata, en su mayoría, de estudiantes de Bachillerato que se encontraban de viaje de estudios.

Finalmente, Aragón comunicó este miércoles que se han detectado diez casos positivos de coronavirus en un grupo de 15 jóvenes que ha estado en Mallorca del 12 al 18 de junio, en viaje de estudios, y que habían partido desde la localidad turolense de Alcañiz. No se han registrado más casos en grupos de estudiantes, ni en contactos secundarios de los positivos.

Brote entre estudiantes catalanes que viajaron a Menorca

Por su parte, Cataluña estudia un posible brote asociado a viajes de fin de curso a Menorca. Los viajes fueron organizados por los alumnos de forma particular creando grupos de Whatsapp y contactando con agencias de viajes especializadas en este tipo de eventos, y la Generalitat ha añadido que los centros escolares no tienen vinculación con los viajes. Este episodio "no tiene relación aparente con uno similar" producido en Mallorca y que, en este momento, no afecta a ningún residente en Cataluña, ha afirmado Salud.

Baleares cree que es un brote importado

El Govern balear cree que estos brotes entre estudiantes podrían tener su origen en un visitante asintomático, ya que no se han detectado casos en Baleares. El portavoz del Ejecutivo balear, Iago Negueruela, ha recordado que estos viajes fueron organizados por agencias de la Península y ha confiado en que las autoridades de cada territorio actúen con contundencia. Igualmente ha solicitado a las autoridades educativas y a los padres de alumnos "que este año no permitan este tipo de excursiones".

Baleares instará al Gobierno central, competente en la materia, a que emprenda acciones legales contra aquellas agencias de viaje de la península que hayan podido organizar o bien colaborar en el desarrollo de estas actividades que incumplen la normativa Covid.