La inflación inquieta al turismo rural con las reservas de verano en el 50%

Las reservas de alojamientos rurales ya se sitúan al menos en el 50% de ocupación en un verano poscovid marcado por la subida de precios, según las diferentes fuentes consultadas por Efe, que comparten una lectura positiva de una temporada en la que se prevé superar los niveles prepandemia. Las previsiones están marcadas por la incertidumbre ante la subida de precios en el primer periodo vacacional tras la pandemia, en el que el sector y las diferentes plataformas coinciden que volverán a ser fundamentales las reservas de última hora.

Este año, aunque el tiempo meteorológico será clave -se espera un clima seco en toda la península y Baleares para los próximos meses, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)- hay una incertidumbre que sobrevuela por esta actividad económica al igual que por el resto de sectores: la subida de precios sin precedente derivada del incremento de costes, fundamentalmente los energéticos.

La subida del IPC no afecta al turismo rural

La "inquietud" se extiende por el sector ante la realidad de un alza de los costes de servicios que aún no se han repercutido en el precio final del cliente, dado que muchas de "las solicitudes de reservas eran anteriores", detalla a Efe el presidente de la Asociación Autural, Francisco Parra. En el caso de las plataformas de reservas como Escapadarural.com, aún no hay datos concluyentes sobre este ejercicio; en el anterior, aún con restricciones de movilidad y con ciertos síntomas de inflación, siete de cada diez alojamientos rurales no cambió sus precios, según los datos de su Observatorio de Turismo Rural (OTR).

Por contra, fuentes de Clubrural.com recalcan que el 41 % de los propietarios adscritos se han visto obligados a subir el precio por noche, debido al aumento del coste de la energía, frente al 42,7 % que ha optado por mantener el precio. Desde el club de alojamientos con encanto Rusticae aseguran que, en su caso, la situación económica general está motivando a que el viajero "medite más el destino, la distancia y la duración, derivando en reservas de última hora", aunque la mayoría de sus hospedajes están manteniendo sus precios.

La ocupación roza el 70%

Los alojamientos rurales de alquiler completo en la red de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) ya están ocupados al 70%, según los cálculos de su presidente, Francisco Parra. Por su parte, la plataforma de reservas de alojamientos rurales Escapadarural.com fija sus reservas para agosto en un 50%, una cifra que confirma que superarán los datos de 2019, último ejercicio prepandemia, que se quedó en un 40%. Desde este portal se tiene una visión "optimista" para este periodo estival, especialmente si se tiene en cuenta que, según sus datos, el 44 % de los viajeros que ha decidido hacer turismo rural aún no ha reservado.

Las Islas Baleares, el destino más solicitado

Los destinos más demandados por comunidades autónomas son Baleares (70%), Navarra (60%), Asturias (57%), Andalucía (56%), Cataluña (56%) y Galicia (55%), según los datos de EscapadaRural.com. Y por provincias, las Islas Baleares se convierten en el paraje natural más solicitado por los viajeros con un 70% de ocupación, seguido por la costa sur de España, Málaga (68%), Cádiz (64%) y Sevilla (57%), de acuerdo a la misma fuente. En el norte de la península destacan Pontevedra (61%), Navarra (60%), A Coruña (59%) y Asturias (57%), sin dejar a un lado la Costa Dorada con Barcelona (62%) a la vanguardia seguida de Girona (59% ).

Hay otras plataformas como Clubrural.com que prefieren no facilitar datos de ocupación globales para esta temporada, si bien coinciden en que se superen en un 25% los niveles prepandemia. El club de estancias rurales con encanto Rusticae comparte las previsiones de nivel de ocupación; así, hasta ahora, tiene un 47% de ocupación en sus alojamientos, el 50% de casas rurales y un 40 % a los hoteles adscritos. Igualmente, desde esta organización confían en las reservas de última hora para alcanzar una ocupación al 80% al final del verano.

España cuenta con casi 15.000 alojamientos rurales que ofertan 140.000 plazas y genera casi 21.000 puestos de trabajo directo, según la última Encuesta de Ocupación de Alojamientos Extrahoteleros que difunde el Instituto Nacional de Estadística (INE).