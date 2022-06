El Supremo archiva las querellas contra Casado por sus palabras sobre el catalán

El Tribunal Supremo ha archivado la querella de la Generalitat de Cataluña y JxCat contra el expresidente del PP Pablo Casado por sus afirmaciones sobre la enseñanza en Cataluña porque al no ser aforado, ya no es el órgano competente para investigarle. En un auto al que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal declara su no competencia para conocer de esta querella formulada por la Generalitat por presuntos delitos de injurias y calumnias contra Pablo Casado, así como la anterior presentada por JxCat, que sumó el delito de incitación al odio.

También ha decretado el archivo de las actuaciones sin perjuicio de que los querellantes presenten sus querellas ante el órgano correspondiente. La razón no es otra que la pérdida de aforamiento de Casado tras su renuncia como diputado del PP en las Cortes Generales, por lo que el Supremo ya no es competente para investigarle, dice el auto. Ambas partes se querellaron contra Casado por sus palabras contra los docentes catalanes y partidos soberanistas con "bulos" que les "deshumanizan" y les presentan como "monstruos despiadados", según afirmaron los querellantes en plena polémica por la sentencia para que se imparta el 25 % de las clases en castellano.

"¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?" dijo Casado. El exlíder del PP añadió a continuación: "¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que esos niños no pueden estar integrados? Pues eso es lo que está haciendo, no solo ERC y JxCat y la CUP, sino el partido que les hace imprescindibles a nivel nacional, que es el PSOE".

La querella de la Generalitat de Cataluña tuvo lugar como respuesta a las declaraciones del expresidente popular. "Hay líneas rojas que no se pueden traspasar y si se traspasan encontrarán al Govern de la Generalitat combatiéndolas", afirmó en su momento la portavoz Patrícia Plaja. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, también ratificó otra en representación de su partido al considerar que Casado era "consciente de que estaba mintiendo", de que no tenía ninguna evidencia de lo que decía y que lo hizo con la voluntad de enfrentar a parte de la sociedad catalana contra el colectivo docente.