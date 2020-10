El Supremo matiza el fallo de Gürtel y ve excesivas las menciones a la caja b de PP

El Tribunal Supremo ha revisado la sentencia por la primera época de la trama Gürtel. Los magistrados de la Sala Segunda han resuelto los recursos presentados contra el fallo por la primera etapa de la red y aunque confirman en líneas generales las penas de los principales acusados, consideran excesivas las menciones a la caja 'b' del PP al recordar que solo participó como responsable civil a título lucrativo y que, por tanto, no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa. "Efectivamente no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso", reza la sentencia del alto tribunal que revisa el fallo de mayo de 2018 de la Audiencia Nacional y que provocó la moción de censura del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ahora bien, en su resolución de 1843 folios y dictada por unanimidad, los magistrados concluyen que "en modo alguno es reprochable" que se haga alusión a los medios de prueba relacionados con la formación que preside Pablo Casado puesto que es el "nexo común que sirve de amalgama" en los hechos que llevó a cabo la red de Francisco Correa entre los años 1999 y 2005. Así pues confirman la responsabilidad como partícipes a título lucrativo tanto del PP como de la exministra de Sanidad Ana Mato y de Gema Matamoros (esposa del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega). Entienden que es una condena para que restituyan lo que recibieron "a título gratuito" y, por tanto, devuelvan al Estado 133.628 euros por los actos electorales que se celebraron en Majadahonda y 111.864 euros por los de Pozuelo de Alarcón.

"Si a alguien le ingresan en su cuenta corriente, aún sin saberlo, una cantidad de dinero que proviene de un ilícito penal, ha de devolverlo. Así de sencillo. Aunque no se hubiera enterado de nada. Incluso en los casos en que hubiera sido engañado, haciendo creer que era un donativo legítimo. Por tanto, no es un problema de que la defensa haya de demostrar su inocencia. Son inocentes y esta Sala casacional no dice lo contrario. Sencillamente se ha demostrado que han recibido un dinero que provenía de un hecho ilícito, que, por tanto, ha de ser devuelto", razona el Tribunal Supremo sentenciando que el PP no es culpable penal de la trama Gürtel pero sí responsable civil. Es más, asegura que si el partido hubiera reintegrado las cantidades que ahora debe abonar antes del juicio, "su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria".

Menos pena para Bárcenas y Rosalía

Del total de 29 condenados por esta trama de amaños de contratos públicos, algunos logran una rebaja de su pena, como es el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas (pasa de 33 a 29 años); su mujer Rosalía (de 15 a 12 años y 11 meses); el exconsejero del PP Alberto López Viejo (de 31 a 27 años y 10 meses) o en menor medida al exnúmero dos de la red Pablo Crespo, al cual le reducen cuatro meses de su condena inicial de 37 años. También se le rebaja al contable de la Gürtel José Luis Izquierdo (de 17 a 13 años y 10 meses) al extestaferro de Correa Antonio Villaverde (a quien se le reduce a 3 años y 11 meses) o a Teresa Gabarra, mujer de López Viejo. Esta última pasa de cuatro años a un año y medio de cárcel.