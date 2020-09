El Supremo confirma la inhabilitación a Torra y provoca su marcha del Govern

Quim Torra se ha convertido en el primer presidente en activo inhabilitado por el Tribunal Supremo. Según confirman fuentes jurídicas a La Información, la Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del pasado diciembre en la que se le condenó a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por colgar una pancarta en el balcón de la Generalitat de Cataluña a favor de los presos catalanes en plena campaña electoral. Los magistrados fallan de esta forma en contra del recurso estudiado hace apenas 11 días y provoca con esta decisión su renuncia como mandatario catalán en medio de un panorama de incertidumbre política.

La sentencia, de 133 páginas y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, ratifica que Torra desobedeció de forma "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central (JEC) y que los acuerdos tomados en este órgano no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión del presidente catalán. El objeto de todo este asunto, según sentencia el fallo, no es analizar la condena del líder independentista desde la perspectiva de la libertad de expresión (puesto que como ciudadano libre puede realizar las manifestaciones que reflejen su identidad política) sino la desobediencia a las "reiteradas órdenes" de un órgano institucional como es la JEC.

El alto tribunal revisó el 17 de septiembre el recurso presentado por la defensa del presidente catalán tras su condena del pasado mes de diciembre. El TSJ de Cataluña consideró que Torra había cometido delito de desobediencia al no acatar las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) con las pancartas en apoyo a los presos del procés. La sentencia determinó que Torra fue apercibido para que retirara los símbolos en favor de los líderes independentistas y que "siempre tuvo pleno conocimiento" de las advertencias pese a que no cumplió con los requerimientos. Su defensa, por su parte, expuso en la vista de septiembre que todo este procedimiento tenía tintes políticos y que el tribunal sentenciador no había sido imparcial.

Reconoció la desobediencia

La sentencia que firman cinco magistrados de la Sala de lo Penal añade además que Torra "en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral" no ha negado la exhibición de pancartas ni de otros símbolos en edificios públicos, como ya recogió la sentencia condenatoria del pasado mes de diciembre. "Las resoluciones de la Junta Electoral Central fueron dictadas con arreglo a Derecho y el mandato contenido en los Acuerdos de 11 y 18 de marzo era claro y perfectamente comprensible, tanto en el fondo como en los plazos establecidos para su cumplimiento y, vistos los informes en la Delegación del Gobierno, no fueron ejecutados por el MHP" reza el fallo el cual se ampara además en los informes de la Direcció General de Serveis Consultius i de Coordinació Jurídica y en los dictámenes del Síndic de Greuges.

Al respecto, los magistrados hacen hincapié en la "contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad". Y añaden que prueba de que Torran no acató las órdenes dictadas es que "no solo no ordenó la retirada en las fachadas de los edificios dependientes de la Generalitat de los lazos amarillos y de las banderas esteladas en el plazo establecido" sino que llegó a decidir, en algunos casos, que éstos se sustituyeran por otros lazos blancos y cruzados por una raya roja. "No cabe duda, pues, de que además de desatender el mandato de la JEC asistimos a una voluntad consciente y a una disposición anímica inequívoca de contravención".