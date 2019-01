Los taxistas siguen firmes con la huelga indefinida: "Vamos a petar Madrid"

El conflicto que se remonta al verano, y que esta semana ha vuelto a repuntar, sigue sin una salida. VTC y taxistas mantienen un conflicto en un sector que las instituciones no han sabido regular hasta el momento tras la irrupción de plataformas como Uber o Cabify. Los taxistas madrileños ahora han llevado su protesta al centro de la capital y han bloqueado varios carriles del paseo de la Castellana, entre la plaza de Colón y la de Gregorio Marañón, en su séptimo día de huelga por su conflicto con los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Los taxistas madrileños se preparan para cumplir su primera semana de huelga y han advertido de que van a "petar Madrid" donde se espera la llegada, mañana por la mañana, de miles de taxis de Valencia y Andalucía. Así lo han anunciado durante la celebración de una asamblea esta tarde en la madrileña plaza de Colón, donde cientos de taxistas han ocupado los carriles centrales de la Castellana -sí se puede circular por los laterales- hasta la plaza de Emilio Castelar. "El futuro se escribe aquí", han aseverado.

"Vamos a petar Madrid", ha asegurado el responsable de comunicación de la Federación de Profesionales del Taxi, José Miguel Fúnez, y lo harán con la ayuda de 1.500 taxistas que llegan desde Andalucía y los 2.000 que esperan que lleguen "juntos como una familia" mañana por la mañana desde la Comunidad Valenciana.

Los vehículos de centenares de taxistas permanecen desde el sábado por la noche parados en los carriles centrales del paseo de la Castellana, de modo que el resto de coches solo pueden circular por los laterales, según ha confirmado a Efe la Policía Municipal. Entre gritos de "guerra, guerra, guerra", los taxistas celebraron una asamblea para decidir sus próximas acciones en su protesta, trasladadas al Paseo de la Castellana una vez que ha finalizado la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebraba en IFEMA. La huelga continúa.

Los taxistas madrileños han comenzado a acampar en el Paseo de la Castellana de Madrid, donde están instalando tiendas de campaña en lo que supone un paso más en su conflicto por la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

El responsable de Comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, ha explicado a EFE tras la asamblea de taxistas que tienen intención de convertir en su "zona cero" el paseo de la Castellana, la arteria que cruza Madrid de norte a sur y por la que diariamente circulan miles de vehículos.

Los taxistas decidieron este viernes continuar con los paros tras considerar "insuficiente" el preacuerdo para regular los VTC suscrito por la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital, que planteaba los límites a la precontratación de VTC, principal escollo en las conversaciones previas, en términos de espacio, y no de tiempo, como ellos reclaman. La Policía Municipal ha indicado a EFE que los carriles laterales van a permanecer abiertos durante todo el día y que también se puede atravesar la arteria madrileña desde los carriles transversales.

Por su parte, los conductores de vehículos VTC se han reunido en Asamblea para acordar acciones encaminadas a exigir "respeto" como sector a la administración, mostrándose "muy enfadados" con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, por no velar por su seguridad tras una coche "catastrófica" en la que un conductor VTC recibió un disparo cuando circulaba por una vía de acceso a la A-3.

Así lo ha manifestado a Europa Press el portavoz del Sindicato Libre de Transporte (SLT), José María Casallas, quien ha adelantado que pedirán una reunión con Uribes para que tome cartas sobre el asunto y solucione la seguridad en las calles. La pasada semana, el colectivo envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que solicitava que velara por su seguridad.

"Mañana seguiremos trabajando. No vamos a dejar de trabajar por el miedo", ha aseverado el sindicalista, quien ha insistido en que si la Delegación o media plantearán una queja formal. "Como no haya un muerto sobre la mesa, no se va a hacer nada", ha reprochado. La convocatoria de esta Asamblea surge tras días de "sufrimiento y agresiones" para que se ponga fin a un conflicto del taxi, que con su huelga y acciones de protesta asociadas tiene a la "ciudad secuestrada".

También exponen que el conflicto "se ha tornado más violento que nunca" por parte del taxi y que, en contraposición, los conductores VTC llevarán a cabo sus reivindicaciones de manera pacífica y con diálogo.

¿Quiénes son los rostros visibles del taxi en el conflicto?

Tradicionalmente, este ha sido un sector con muchos grupos diferentes. Pero en este tiempo ha emergido como uno de los colectivos con más poder en el sector la asociación Élite Taxi, nacida en Barcelona para tratar de "limpiar el propio taxi" y señalada por sus formas más radicales, y cuyo máximo exponente es 'Tito' Álvarez.

En Madrid, su presidente es Sergio Vega. De este colectivo surgió un grupo más reducido, llamado Plataforma Caracol, a mediados de 2017, que es liderado por Nacho Castillo Jiménez, conocido como 'Peseto Loco'. Su secretario general es Saúl Crespo.

Pero no son las únicas caras visibles del sector del taxi. Hay otras asociaciones 'tradicionales' que, pese a la desunión que han demostrado en el pasado, se han mantenido unidos en este conflicto. Al frente de la Federación Profesional del Taxi (Fedetaxi) y de la Asociación Gremial del Taxi se encuentra Miguel Ángel Leal, que lleva en el cargo desde 2015. En la otra gran asociación, la Federación Profesional del Taxi, se encuentran directivos como Julio Sanz o José Miguel Funez.