El TC tumba el recurso de Rato por el fallo de las 'black': no se vulneró sus derechos

El Tribunal Constitucional ha decidido no admitir a trámite el recurso que presentó el exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato contra su condena de cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas 'black'. El tribunal de garantías entiende que no debe proceder a su estudio teniendo en cuenta que el fallo, firme tras su estudio en el Tribunal Supremo, no vulneró sus derechos fundamentales.

El expresidente de Bankia recurrió el fallo de la Audiencia Nacional al entender que se había vulnerado su derecho a la intimidad, protección de datos, proceso con todas las garantías, presunción de inocencia y libertad personal. El TC, por su parte, responde en una providencia que, tras examinar su recurso, éste se inadmite a trámite ante una "manifiesta inexistencia" de violación de derecho fundamental. Cabe destacar que el recurso del exdirector gerente del FMI se basó en gran parte en la famosa hoja Excel elaborada por Bankia y que recogía, uno a uno, todos los gastos de los 65 condenados por hacer un uso indebido de las tarjetas de Caja Madrid.