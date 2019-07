"Tenemos grandes discrepancias con UP sobre cómo resolver la crisis catalana"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez ha asegurado este jueves en una entrevista en Telecinco, que entre PSOE y Unidas Podemos existen "grandes discrepancias" sobre cómo resolver la crisis en Cataluña. Sánchez también ha instado a los grupos conservadores a facilitar la investidura con su abstención porque "la gobernabilidad del país no puede depender de las fuerzas independentistas".

El líder socialista ha asegurado que entre la formación de Pablo Iglesias y el Partido Socialista existen grandes coincidencias en políticas sociales, pero ha recordado que desde Unidas Podemos "defienden el derecho de autodeterminación". Ante estas "discrepancias de fondo", Sánchez ha defendido un Gobierno de cooperación en el que se lleven a cabo acciones conjuntas, pero ha señalado que "no necesitamos un cogobierno, ni dos gobiernos en uno, sino un gobierno sólido con un mensaje coherente".

El presidente del Gobierno en funciones ha exigido a las fuerzas conservadoras de PP y Ciudadanos que faciliten su investidura con la abstención porque "no se puede hacer descansar la gobernabilidad de España en las fuerzas independentistas", y ha recordado que fueron estas las que "hicieron caer al Gobierno de España y precipitaron las elecciones".

Sánchez ha asegurado que el hecho de que Albert Rivera no haya accedido a reunirse con él es una falta de respeto a la figura del presidente y ha recordado que, a pesar de sus discrepancias, cuando Mariano Rajoy lo llemaba "yo acudía siempre".

Sánchez ha asegurado que Ciudadanos tiene un contrato con el PP y un subcontrato con Vox y que ambos están sirviendo para canalizar en las instituciones la "foto de Colón".

Pedro Sánchez ha asegurado que no tiene "un concepto monopolizador del poder, ante las acusaciones que Pablo Iglesias volcó sobre el líder socialista a quien acusó de estar "obsesionado con los sillones". Ante la posibilidad de unas nuevas elecciones, el presidente en funciones ha afirmado que si se da el caso será como marca la Constitución, a través de una convocatoria automática dentro de dos meses, y ha asegurado que no tiene intención de adelantarlas: "Yo quiero que haya Gobierno porque el mundo no se para y hay muchos problemas que debemos resolver".